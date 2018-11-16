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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 лис, 2018 18:54
super_mohito написав:
ооо, супер! як би і розетку
розетки в Эпицентре
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Мизантрóп
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 19:32
кешбэк зачисливается, если платить долларовой картой?
если нет, то проще пойти купить доллары у менял по адекватному курсу и будет кешбэк
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
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proftpd66
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 19:54
proftpd66 написав:
кешбэк зачисливается, если платить долларовой картой?
если нет, то проще пойти купить доллары у менял по адекватному курсу и будет кешбэк
Можете сразу идти к менялам. По валютным картам кишмиша тут нет ;(
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Flamingo
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 19:56
proftpd66 написав:
кешбэк зачисливается, если платить долларовой картой?
если нет, то проще пойти купить доллары у менял по адекватному курсу и будет кешбэк
І засунути їх у монітор? Як пов'язаний курс з доларовою карткою?
P.S. згідно з чутками кешбеку немає, на реальні випадки оплати доларовою карткою поки не натрапляв.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 20:01
klug написав: proftpd66 написав:
кешбэк зачисливается, если платить долларовой картой?
если нет, то проще пойти купить доллары у менял по адекватному курсу и будет кешбэк
І засунути їх у монітор? Як пов'язаний курс з доларовою карткою?
P.S. згідно з чутками кешбеку немає, на реальні випадки оплати доларовою карткою поки не натрапляв.
1000$ * 28.07 - 1000$ * 27.78 = 290грн чистыми
!
+ 0.8% чистыми
от приватбанка по мастеркард реврайд в АШАН.
правда раскрыта
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
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proftpd66
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 20:37
proftpd66 написав: klug написав: proftpd66 написав:
кешбэк зачисливается, если платить долларовой картой?
если нет, то проще пойти купить доллары у менял по адекватному курсу и будет кешбэк
І засунути їх у монітор? Як пов'язаний курс з доларовою карткою?
P.S. згідно з чутками кешбеку немає, на реальні випадки оплати доларовою карткою поки не натрапляв.
1000$ * 28.07 - 1000$ * 27.78 = 290грн чистыми
!
+ 0.8% чистыми
от приватбанка по мастеркард реврайд в АШАН.
правда раскрыта
Тю на вас с вашим ривордсом. Заплатите своими долларами с Тасиной Вики и получите чистыми 2% за интернет оплату и 1% за офлайн магазины.
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Flamingo
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 20:47
proftpd66 написав: klug написав: proftpd66 написав:
кешбэк зачисливается, если платить долларовой картой?
если нет, то проще пойти купить доллары у менял по адекватному курсу и будет кешбэк
І засунути їх у монітор? Як пов'язаний курс з доларовою карткою?
P.S. згідно з чутками кешбеку немає, на реальні випадки оплати доларовою карткою поки не натрапляв.
1000$ * 28.07 - 1000$ * 27.78 = 290грн чистыми
!
+ 0.8% чистыми
от приватбанка по мастеркард реврайд в АШАН.
правда раскрыта
Flamingo написав:
Тю на вас с вашим ривордсом. Заплатите своими долларами с Тасиной Вики и получите чистыми 2% за интернет оплату и 1% за офлайн магазины.
"Тасиной Вики" - что такие вики? увикенд. Понял. Но там
1) Карта стоит 200-300грн в год.
2) 500-600грн кешбэк максимум.
3) налог 20%
А если брать пример: барыги по 27.87 + приват/ощад реврайд. То безлимитный кешбэк.и получается около 2,5%-3% чистыми
(разница курса + 0.8% реврайд АШАН). Можно презы на 300к$ заказать из Китая
И будет кешбэк на всю суммуНо спасибо, это пригодится!
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
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proftpd66
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 22:16
proftpd66 написав:
"Тасиной Вики" - что такие вики? увикенд. Понял. Но там
1) Карта стоит 200-300грн в год.
Сейчас как раз идет акция - ее дают на год бесплатно
proftpd66 написав:
2) 500-600грн кешбэк максимум.
Да верно 500 грн. 71 коп. чистыми за месяц.
proftpd66 написав:
3) налог 20%
Тася в отличии от других сразу указывает кэшбек чистыми: 2% за онлайн, 1% за офлайн
proftpd66 написав:
А если брать пример: барыги по 27.87 + приват/ощад реврайд. То безлимитный кешбэк.и получается около 2,5%-3% чистыми (разница курса + 0.8% реврайд АШАН). Можно презы на 300к$ заказать из Китая
И будет кешбэк на всю сумму
Вы на карту будете класть те же самые баксы купленные у барыг. Так что на сумму покупок в месяц примерно до 1800 USD для оффлайна или до 900 USD для онлайна - карта будет выгоднее привата/ощада.
Но конечно презы из Китая в таком объеме не купить. Но не думаю, что они многим нужны. В таком количестве
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Flamingo
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 23:34
Flamingo написав:
Вы на карту будете класть те же самые баксы купленные у барыг.
Я на це теж натякав, але марно.
Flamingo написав:
Но конечно презы из Китая в таком объеме не купить. Но не думаю, что они многим нужны. В таком количестве
Це ж величезний вклад у покращення демографічної ситуації!
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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