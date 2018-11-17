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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 18 лис, 2018 10:05
Re: Monobank
Деякі точно як спорт проходять. Інші можуть бути налаштовані як одяг і взуття.
Додано: Нед 18 лис, 2018 12:33
Додано: Нед 18 лис, 2018 12:52
Или, идея-онлайн.
Там аж 4% чистыми, но, увы. Те же 400 грн. в месяц потолок.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Нед 18 лис, 2018 13:24
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