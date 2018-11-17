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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 18 лис, 2018 10:05
Деякі точно як спорт проходять. Інші можуть бути налаштовані як одяг і взуття.
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Додано: Нед 18 лис, 2018 12:33
lov2108 написав:
Нагадайте пліз Спортмастер проходить як розваги та спорт?
Вообще-то да, но если вы раньше не покупали, то купите сначала пластмассовую стопку за 12 грн.
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WachtAmRhein
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Додано: Нед 18 лис, 2018 12:52
proftpd66 написав:
Но спасибо, это пригодится!
Или, идея-онлайн.
Там аж 4% чистыми, но, увы. Те же 400 грн. в месяц потолок.
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Додано: Нед 18 лис, 2018 13:24
lov2108 написав:
Нагадайте пліз Спортмастер проходить як розваги та спорт?
Ніж та взуття пройшли як розваги і спорт. Можливо залежить від магазину.
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Додано: Нед 18 лис, 2018 16:56
WachtAmRhein написав: lov2108 написав:
Нагадайте пліз Спортмастер проходить як розваги та спорт?
Вообще-то да, но если вы раньше не покупали, то купите сначала пластмассовую стопку за 12 грн.
Купив на бум на Бажана....попав у ціль - спорт та розваги - рубанув кішміша.
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lov2108
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Додано: Нед 18 лис, 2018 17:03
Магазин "Горгани" в Києві на Мішуги - "Розваги і спорт".
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Додано: Нед 18 лис, 2018 17:07
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Мизантрóп
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