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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1016101710181019>
Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 10:05

Re: Monobank

Деякі точно як спорт проходять. Інші можуть бути налаштовані як одяг і взуття.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 12:33

  lov2108 написав:Нагадайте пліз Спортмастер проходить як розваги та спорт?


Вообще-то да, но если вы раньше не покупали, то купите сначала пластмассовую стопку за 12 грн.
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 12:52

  proftpd66 написав:Но спасибо, это пригодится!

Или, идея-онлайн.
Там аж 4% чистыми, но, увы. Те же 400 грн. в месяц потолок.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 13:24

  lov2108 написав:Нагадайте пліз Спортмастер проходить як розваги та спорт?

Ніж та взуття пройшли як розваги і спорт. Можливо залежить від магазину.
ykrkozak
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 16:56

  WachtAmRhein написав:
  lov2108 написав:Нагадайте пліз Спортмастер проходить як розваги та спорт?


Вообще-то да, но если вы раньше не покупали, то купите сначала пластмассовую стопку за 12 грн.

Купив на бум на Бажана....попав у ціль - спорт та розваги - рубанув кішміша.
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lov2108
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 17:03

Re: Monobank

Магазин "Горгани" в Києві на Мішуги - "Розваги і спорт".
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 17:07

Re: Monobank

у Вовки http://www.bester.in.ua/index.php/nashi-tseny тоже розв и спорт.Терминал Примата.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 19:18

  Інкогніто написав:
yuri1978 написав:платежи за комуналку за кредитные - в грейс попадают?
Да, если нашли в коммунальных.



В грейс входят все без исклбчения операциии как наличные так и безналичные и не вадно кто где что нашел. В грейс входит абсолбтно всё. Как у примата.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 21:11

Как открыть виртуальную карту в приложении? Почти каждый день накатывают обновления, а ничего не меняется.
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 22:05

Можно по депозитам пару вопросов:
1. Как сейчас, после всех покращень, можно ли закончившийся депозит получить путем отправки СЭПом в другой банк?
2. Если да, то на какой день после даты окончания депозита реально отправляются деньги? Тот же вопрос, если выплата только на карту - в течение какого времени деньги появляются на карте?
M-Audio
 
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