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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 18 лис, 2018 10:05
Re: Monobank
Деякі точно як спорт проходять. Інші можуть бути налаштовані як одяг і взуття.
Додано: Нед 18 лис, 2018 12:33
Додано: Нед 18 лис, 2018 12:52
Или, идея-онлайн.
Там аж 4% чистыми, но, увы. Те же 400 грн. в месяц потолок.
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Додано: Нед 18 лис, 2018 13:24
Додано: Нед 18 лис, 2018 16:56
Купив на бум на Бажана....попав у ціль - спорт та розваги - рубанув кішміша.
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Додано: Нед 18 лис, 2018 17:03
Re: Monobank
Магазин "Горгани" в Києві на Мішуги - "Розваги і спорт".
Додано: Нед 18 лис, 2018 17:07
Re: Monobank
у Вовки
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Нед 18 лис, 2018 19:18
В грейс входят все без исклбчения операциии как наличные так и безналичные и не вадно кто где что нашел. В грейс входит абсолбтно всё. Как у примата.
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Додано: Нед 18 лис, 2018 21:11
Как открыть виртуальную карту в приложении? Почти каждый день накатывают обновления, а ничего не меняется.
Додано: Нед 18 лис, 2018 22:05
Можно по депозитам пару вопросов:
1. Как сейчас, после всех покращень, можно ли закончившийся депозит получить путем отправки СЭПом в другой банк?
2. Если да, то на какой день после даты окончания депозита реально отправляются деньги? Тот же вопрос, если выплата только на карту - в течение какого времени деньги появляются на карте?
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