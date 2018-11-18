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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1016101710181019
Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 22:11

  M-Audio написав:Можно по депозитам пару вопросов:
1. Как сейчас, после всех покращень, можно ли закончившийся депозит получить путем отправки СЭПом в другой банк?
2. Если да, то на какой день после даты окончания депозита реально отправляются деньги? Тот же вопрос, если выплата только на карту - в течение какого времени деньги появляются на карте?

СЭПом в другой банк заходит в тот же день
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 22:17

  ramaz написав:
  M-Audio написав:Можно по депозитам пару вопросов:
1. Как сейчас, после всех покращень, можно ли закончившийся депозит получить путем отправки СЭПом в другой банк?
2. Если да, то на какой день после даты окончания депозита реально отправляются деньги? Тот же вопрос, если выплата только на карту - в течение какого времени деньги появляются на карте?

СЭПом в другой банк заходит в тот же день

и на карту заходит мгновенно
novichok
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 22:51

  Порт написав:Как открыть виртуальную карту в приложении? Почти каждый день накатывают обновления, а ничего не меняется.

На першому екрані, ліворуч від суми кредитного ліміту натисніть чорну кнопку у вигляді картки, далі + навпроти потрібної валюти.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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