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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1016101710181019
Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 22:11

  M-Audio написав:Можно по депозитам пару вопросов:
1. Как сейчас, после всех покращень, можно ли закончившийся депозит получить путем отправки СЭПом в другой банк?
2. Если да, то на какой день после даты окончания депозита реально отправляются деньги? Тот же вопрос, если выплата только на карту - в течение какого времени деньги появляются на карте?

СЭПом в другой банк заходит в тот же день
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 22:17

  ramaz написав:
  M-Audio написав:Можно по депозитам пару вопросов:
1. Как сейчас, после всех покращень, можно ли закончившийся депозит получить путем отправки СЭПом в другой банк?
2. Если да, то на какой день после даты окончания депозита реально отправляются деньги? Тот же вопрос, если выплата только на карту - в течение какого времени деньги появляются на карте?

СЭПом в другой банк заходит в тот же день

и на карту заходит мгновенно
novichok
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 22:51

  Порт написав:Как открыть виртуальную карту в приложении? Почти каждый день накатывают обновления, а ничего не меняется.

На першому екрані, ліворуч від суми кредитного ліміту натисніть чорну кнопку у вигляді картки, далі + навпроти потрібної валюти.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 22:57

  klug написав:На першому екрані, ліворуч від суми кредитного ліміту натисніть чорну кнопку у вигляді картки, далі + навпроти потрібної валюти.


Интересно, они планируют виртуалку в гривнах?
kesha876
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 00:44

  kesha876 написав:
  klug написав:На першому екрані, ліворуч від суми кредитного ліміту натисніть чорну кнопку у вигляді картки, далі + навпроти потрібної валюти.


Интересно, они планируют виртуалку в гривнах?

Задавав тут це питання - офіційної відповіді не отримав. Очевидно, що легко могли б її впровадити, якби хотіли, отже не хочуть. Теоретично можна було б спробувати змінити їхню думку при достатній кількості звернень у підтримку, щоб вони побачили інтерес. Практично ж - успіх значно залежить від того, на скільки вони не хочуть це робити - вони не гірше за вас можуть прорахувати можливості, які відкривають гривневі віртуалки.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 06:58

  kesha876 написав:
  klug написав:На першому екрані, ліворуч від суми кредитного ліміту натисніть чорну кнопку у вигляді картки, далі + навпроти потрібної валюти.


Интересно, они планируют виртуалку в гривнах?

Поддержка сказала, что не планирует в ближайшей перспективе.
В ФБ нужно спросить у Дубилета или Гороховского.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 07:13

Re: Monobank

Сейчас у команды Ду и Го в качестве цели реализовать рассрочки от магазинов-партнёров, в том числе в декабре выпустить активацию рассрочку в интернет-магазинах (а то для этого банка вообще как-то не солидно смотрелось).

Хотя правда большее количество обращений позволило заставить проснуться команду и сделать выпуск именных карт, в которых они не видели смысл. Сейчас на этом ещё и маркетинг делают через SMM.
MASolomko
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