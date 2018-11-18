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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 18 лис, 2018 22:11
M-Audio написав:
Можно по депозитам пару вопросов:
1. Как сейчас, после всех покращень, можно ли закончившийся депозит получить путем отправки СЭПом в другой банк?
2. Если да, то на какой день после даты окончания депозита реально отправляются деньги? Тот же вопрос, если выплата только на карту - в течение какого времени деньги появляются на карте?
СЭПом в другой банк заходит в тот же день
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ramaz
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Додано: Нед 18 лис, 2018 22:17
ramaz написав: M-Audio написав:
Можно по депозитам пару вопросов:
1. Как сейчас, после всех покращень, можно ли закончившийся депозит получить путем отправки СЭПом в другой банк?
2. Если да, то на какой день после даты окончания депозита реально отправляются деньги? Тот же вопрос, если выплата только на карту - в течение какого времени деньги появляются на карте?
СЭПом в другой банк заходит в тот же день
и на карту заходит мгновенно
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novichok
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Додано: Нед 18 лис, 2018 22:51
Порт написав:
Как открыть виртуальную карту в приложении? Почти каждый день накатывают обновления, а ничего не меняется.
На першому екрані, ліворуч від суми кредитного ліміту натисніть чорну кнопку у вигляді картки, далі + навпроти потрібної валюти.
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klug
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Додано: Нед 18 лис, 2018 22:57
klug написав:
На першому екрані, ліворуч від суми кредитного ліміту натисніть чорну кнопку у вигляді картки, далі + навпроти потрібної валюти.
Интересно, они планируют виртуалку в гривнах?
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kesha876
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Додано: Пон 19 лис, 2018 00:44
kesha876 написав: klug написав:
На першому екрані, ліворуч від суми кредитного ліміту натисніть чорну кнопку у вигляді картки, далі + навпроти потрібної валюти.
Интересно, они планируют виртуалку в гривнах?
Задавав тут це питання - офіційної відповіді не отримав. Очевидно, що легко могли б її впровадити, якби хотіли, отже не хочуть. Теоретично можна було б спробувати змінити їхню думку при достатній кількості звернень у підтримку, щоб вони побачили інтерес. Практично ж - успіх значно залежить від того, на скільки вони не хочуть це робити - вони не гірше за вас можуть прорахувати можливості, які відкривають гривневі віртуалки.
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klug
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Додано: Пон 19 лис, 2018 06:58
kesha876 написав: klug написав:
На першому екрані, ліворуч від суми кредитного ліміту натисніть чорну кнопку у вигляді картки, далі + навпроти потрібної валюти.
Интересно, они планируют виртуалку в гривнах?
Поддержка сказала, что не планирует в ближайшей перспективе.
В ФБ нужно спросить у Дубилета или Гороховского.
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anikola13
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Додано: Пон 19 лис, 2018 07:13
Сейчас у команды Ду и Го в качестве цели реализовать рассрочки от магазинов-партнёров, в том числе в декабре выпустить активацию рассрочку в интернет-магазинах (а то для этого банка вообще как-то не солидно смотрелось).
Хотя правда большее количество обращений позволило заставить проснуться команду и сделать выпуск именных карт, в которых они не видели смысл. Сейчас на этом ещё и маркетинг делают через SMM.
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MASolomko
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Додано: Пон 19 лис, 2018 09:18
MASolomko написав:
выпуск именных карт, в которых они не видели смысл.
а какой в них смысл ?
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Alex6
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Додано: Пон 19 лис, 2018 09:24
Alex6 написав: MASolomko написав:
выпуск именных карт, в которых они не видели смысл.
а какой в них смысл ?
Закордоном є.
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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