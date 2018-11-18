RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1017101810191020
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 10:10

Alex6
попробуйте на неименную автомобиль напрокат взять.
Amid
 
Повідомлень: 841
З нами з: 12.06.08
Подякував: 74 раз.
Подякували: 127 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 10:34

  Amid написав:Alex6
попробуйте на неименную автомобиль напрокат взять.

В каждой стране свои заморочки с картами. А если это прокат машин, то, наверное, и в каждой конторе.
Скоро еду в Нидерланды. Вообще страхов начитался об этой стране. Пишут, есть точки где только дебетками можно платить, а кредитки и нал не принимают. И вообще, везде надписи, что кредитки не принимают, а купюры налички не крупнее 50. Вот это действительно жесть. Европа. В кармане, например, кредитка на 1000000 евро и чемодан евроналички с купюрами по 500 евро, но никто даже водички не продаст
safonovstanislav
 
Повідомлень: 1866
З нами з: 10.05.14
Подякував: 117 раз.
Подякували: 241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 10:41

Re: Monobank

  BBC написав:Закордоном є.
И все 500 тысяч клиентов ездят заграницу? :)

  safonovstanislav написав:Пишут, есть точки где только дебетками можно платить, а кредитки и нал не принимают. И вообще, везде надписи, что кредитки не принимают, ...
Значит карта от мони прокатит, она у нас mc debit. А то, что у вас она кредитная торговая точка не узнает.)
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 449
З нами з: 08.03.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 10:53

  MASolomko написав:Значит карта от мони прокатит, она у нас mc debit. А то, что у вас она кредитная торговая точка не узнает.)

Это хорошо. Как на практике, узнаю через пару дней
safonovstanislav
 
Повідомлень: 1866
З нами з: 10.05.14
Подякував: 117 раз.
Подякували: 241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 11:12

  MASolomko написав:
  BBC написав:Закордоном є.
И все 500 тысяч клиентов ездят заграницу? :)
.)

ага и авто арендуют :mrgreen:
Hack-Stock
 
Повідомлень: 60
З нами з: 26.09.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 11:24

Re: Monobank

Значит карта от мони прокатит, она у нас mc debit. А то, что у вас она кредитная торговая точка не узнает.)
Имеются в виду местные голландские карты, эквайринг которых обходится местным ритейлерам гораздо дешевле. МС Дебит или VS Credit от украинского банка в этой ситуации никак не спасет. Но не все там так страшно. В кое-каких Алберт Хейнах (обычно центральных) принимают и наши карты, а все, что заточено под туриста - точно принимает. ЖД билеты можно онлайн покупать, тоже наши карты с недавних пор стали работать в соответствующем приложении. Кроме того, верхний предел - обычно 100 евровая купюра, а не 50.
Кащей
Аватар користувача
 
Повідомлень: 994
З нами з: 30.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1017101810191020
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Hamster, MASolomko, Stringer, Vint, Кочевник і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.