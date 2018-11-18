Alex6
попробуйте на неименную автомобиль напрокат взять.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 лис, 2018 10:34
В каждой стране свои заморочки с картами. А если это прокат машин, то, наверное, и в каждой конторе.
Скоро еду в Нидерланды. Вообще страхов начитался об этой стране. Пишут, есть точки где только дебетками можно платить, а кредитки и нал не принимают. И вообще, везде надписи, что кредитки не принимают, а купюры налички не крупнее 50. Вот это действительно жесть. Европа. В кармане, например, кредитка на 1000000 евро и чемодан евроналички с купюрами по 500 евро, но никто даже водички не продаст
Додано: Пон 19 лис, 2018 10:41
Re: Monobank
И все 500 тысяч клиентов ездят заграницу?
Значит карта от мони прокатит, она у нас mc debit. А то, что у вас она кредитная торговая точка не узнает.)
Додано: Пон 19 лис, 2018 10:53
Додано: Пон 19 лис, 2018 11:12
Додано: Пон 19 лис, 2018 11:24
Re: Monobank
Имеются в виду местные голландские карты, эквайринг которых обходится местным ритейлерам гораздо дешевле. МС Дебит или VS Credit от украинского банка в этой ситуации никак не спасет. Но не все там так страшно. В кое-каких Алберт Хейнах (обычно центральных) принимают и наши карты, а все, что заточено под туриста - точно принимает. ЖД билеты можно онлайн покупать, тоже наши карты с недавних пор стали работать в соответствующем приложении. Кроме того, верхний предел - обычно 100 евровая купюра, а не 50.
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