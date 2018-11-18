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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 лис, 2018 10:10
Alex6
попробуйте на неименную автомобиль напрокат взять.
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Amid
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Додано: Пон 19 лис, 2018 10:34
Amid написав:Alex6
попробуйте на неименную автомобиль напрокат взять.
В каждой стране свои заморочки с картами. А если это прокат машин, то, наверное, и в каждой конторе.
Скоро еду в Нидерланды. Вообще страхов начитался об этой стране. Пишут, есть точки где только дебетками можно платить, а кредитки и нал не принимают. И вообще, везде надписи, что кредитки не принимают, а купюры налички не крупнее 50. Вот это действительно жесть. Европа. В кармане, например, кредитка на 1000000 евро и чемодан евроналички с купюрами по 500 евро, но никто даже водички не продаст
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safonovstanislav
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Додано: Пон 19 лис, 2018 10:41
BBC написав:
Закордоном є.
И все 500 тысяч клиентов ездят заграницу?
safonovstanislav написав:
Пишут, есть точки где только дебетками можно платить, а кредитки и нал не принимают. И вообще, везде надписи, что кредитки не принимают, ...
Значит карта от мони прокатит, она у нас mc debit. А то, что у вас она кредитная торговая точка не узнает.)
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MASolomko
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Додано: Пон 19 лис, 2018 10:53
MASolomko написав:
Значит карта от мони прокатит, она у нас mc debit. А то, что у вас она кредитная торговая точка не узнает.)
Это хорошо. Как на практике, узнаю через пару дней
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safonovstanislav
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Додано: Пон 19 лис, 2018 11:12
MASolomko написав: BBC написав:
Закордоном є.
И все 500 тысяч клиентов ездят заграницу?
.)
ага и авто арендуют
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Додано: Пон 19 лис, 2018 11:24
Значит карта от мони прокатит, она у нас mc debit. А то, что у вас она кредитная торговая точка не узнает.)
Имеются в виду местные голландские карты, эквайринг которых обходится местным ритейлерам гораздо дешевле. МС Дебит или VS Credit от украинского банка в этой ситуации никак не спасет. Но не все там так страшно. В кое-каких Алберт Хейнах (обычно центральных) принимают и наши карты, а все, что заточено под туриста - точно принимает. ЖД билеты можно онлайн покупать, тоже наши карты с недавних пор стали работать в соответствующем приложении. Кроме того, верхний предел - обычно 100 евровая купюра, а не 50.
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Додано: Пон 19 лис, 2018 11:51
safonovstanislav написав:
Скоро еду в Нидерланды. Вообще страхов начитался об этой стране. Пишут, есть точки где только дебетками можно платить, а кредитки и нал не принимают.
В мене двічі було в Нідерландах, що Mastercard не приймали - тільки Visa.
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Додано: Пон 19 лис, 2018 15:03
..а метро карту Мони воспринимает??
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abc111
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Додано: Пон 19 лис, 2018 15:03
abc111 написав:
..а метро карту Мони воспринимает??
В Лондоні - приймає.
І в автобусах теж.
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