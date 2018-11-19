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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1018101910201021
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 10:29

  galantus79 написав:Сначала тоже был в восторге от карты монобанка. Недавно вот поменял свое мнение. Оплачивал картой билеты в Укрзализныце через их сайт. УЗ всегда запрашивает подтверждение платежа. Сняло 1055,44 грн. с подтверждением. Затем через три дня в 02 часа 44 минуты ночи снова сняло такую же сумму. Без всяких подтверждений. В назначении платежа - также написано - Укрзализныця. В последней ведать не ведают про какие то повторные платежи, у них по системе только приобритение билетов в первый раз когда все оплатил. В монобанке морозятся, говорят что они не причем, что произошло "оффлайн" списание денежных средств. Мол если хотите, что бы мы начали разбираться дайте согласие на списание с вашего счета еще 19 долларов. Если выиграете спор у платежной системы вам их вернут, если нет - то нет...Очень классный банк - украли штукарь и еще имели наглость потребовать 600))) Вот дойдут руки - напишу на них телеги в НБУ, прокуратуру и к ним претензию, пусть им капает пеня по ЗУ "Про защиту прав потребителей"... карту закинул в стол - ненужное дерьмо

Узнайте у моно, списали деньги оба раза или висит одна оплата в блокировке? Скорее всего УЗ чудит, а деньги за лишнюю оплату сами вернуться обратно через месяцок
В моно, наоборот, идут навстречу клиенту, и если их попросить, могут заблокированные деньги вернуть обратно на карту сразу, и не ждать месяц, как в других банках
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 10:31

  galantus79 написав:В монобанке морозятся, говорят что они не причем, что произошло "оффлайн" списание денежных средств. Мол если хотите, что бы мы начали разбираться дайте согласие на списание с вашего счета еще 19 долларов.

Значит, что-то покращили.
Я обращался по поводу повторного списания этой весной. В телефонном режиме приняли заявку, через две недели деньги вернулись с припиской "возврат за счет банка до фактического решения МПС". 19 Долларов никто не требовал.
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 10:57

Re: Monobank

galantus79, для начала обратитесь в поддержку УЗ по данному вопросу.
MASolomko
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  #<1 ... 1018101910201021
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