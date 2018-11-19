galantus79 написав:

Сначала тоже был в восторге от карты монобанка. Недавно вот поменял свое мнение. Оплачивал картой билеты в Укрзализныце через их сайт. УЗ всегда запрашивает подтверждение платежа. Сняло 1055,44 грн. с подтверждением. Затем через три дня в 02 часа 44 минуты ночи снова сняло такую же сумму. Без всяких подтверждений. В назначении платежа - также написано - Укрзализныця. В последней ведать не ведают про какие то повторные платежи, у них по системе только приобритение билетов в первый раз когда все оплатил. В монобанке морозятся, говорят что они не причем, что произошло "оффлайн" списание денежных средств. Мол если хотите, что бы мы начали разбираться дайте согласие на списание с вашего счета еще 19 долларов. Если выиграете спор у платежной системы вам их вернут, если нет - то нет...Очень классный банк - украли штукарь и еще имели наглость потребовать 600))) Вот дойдут руки - напишу на них телеги в НБУ, прокуратуру и к ним претензию, пусть им капает пеня по ЗУ "Про защиту прав потребителей"... карту закинул в стол - ненужное дерьмо