galantus79 написав:Сначала тоже был в восторге от карты монобанка. Недавно вот поменял свое мнение. Оплачивал картой билеты в Укрзализныце через их сайт. УЗ всегда запрашивает подтверждение платежа. Сняло 1055,44 грн. с подтверждением. Затем через три дня в 02 часа 44 минуты ночи снова сняло такую же сумму. Без всяких подтверждений. В назначении платежа - также написано - Укрзализныця. В последней ведать не ведают про какие то повторные платежи, у них по системе только приобритение билетов в первый раз когда все оплатил. В монобанке морозятся, говорят что они не причем, что произошло "оффлайн" списание денежных средств. Мол если хотите, что бы мы начали разбираться дайте согласие на списание с вашего счета еще 19 долларов. Если выиграете спор у платежной системы вам их вернут, если нет - то нет...Очень классный банк - украли штукарь и еще имели наглость потребовать 600))) Вот дойдут руки - напишу на них телеги в НБУ, прокуратуру и к ним претензию, пусть им капает пеня по ЗУ "Про защиту прав потребителей"... карту закинул в стол - ненужное дерьмо
Узнайте у моно, списали деньги оба раза или висит одна оплата в блокировке? Скорее всего УЗ чудит, а деньги за лишнюю оплату сами вернуться обратно через месяцок В моно, наоборот, идут навстречу клиенту, и если их попросить, могут заблокированные деньги вернуть обратно на карту сразу, и не ждать месяц, как в других банках
galantus79 написав:В монобанке морозятся, говорят что они не причем, что произошло "оффлайн" списание денежных средств. Мол если хотите, что бы мы начали разбираться дайте согласие на списание с вашего счета еще 19 долларов.
Значит, что-то покращили. Я обращался по поводу повторного списания этой весной. В телефонном режиме приняли заявку, через две недели деньги вернулись с припиской "возврат за счет банка до фактического решения МПС". 19 Долларов никто не требовал.
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galantus79 Похоже эта проблема процессинга TASLink. У меня по кредитной карте ТАСа по пятничной покупке в УЖД (16.11) аналогичное двойное списание за билеты. Причём первое списание прошлой пятницей, второе - вчера (19.11). Баланс на карте верный, но так как я гасил вчера кредит, то теперь мне пишет долг по льготному периоду на эту сумму - м-дааа...
galantus79 написав:карту закинул в стол - ненужное дерьмо
Предлагаю быть спокойнее - ошибки у всех бывают. Но оценивать банк по ошибке чужого процессинга - это неправильно ИМХО...
Vorlon написав:galantus79 Похоже эта проблема процессинга TASLink. У меня по кредитной карте ТАСа по пятничной покупке в УЖД (16.11) аналогичное двойное списание за билеты. Причём первое списание прошлой пятницей, второе - вчера (19.11). Баланс на карте верный, но так как я гасил вчера кредит, то теперь мне пишет долг по льготному периоду на эту сумму - м-дааа...
galantus79 написав:карту закинул в стол - ненужное дерьмо
Предлагаю быть спокойнее - ошибки у всех бывают. Но оценивать банк по ошибке чужого процессинга - это неправильно ИМХО...
Неправильно - требовать денег за ошибку чужого процессинга. Первый раз о таком слышу (и, надеюсь, последний).