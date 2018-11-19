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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1019102010211022
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 18:41

  M-Audio написав:
  justit написав:Такое возможно если сразу после первого списания выставить лимит
на интернет платежи в ноль, ну или в 10 гривен?

Для оффлайн списания все лимиты - побоку.


И, тогда вдогонку.
Для оффлайн списания не нужно CVV с карты системе знать?
justit
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 19:07

  justit написав:
  M-Audio написав:
  justit написав:Такое возможно если сразу после первого списания выставить лимит
на интернет платежи в ноль, ну или в 10 гривен?

Для оффлайн списания все лимиты - побоку.


И, тогда вдогонку.
Для оффлайн списания не нужно CVV с карты системе знать?

Есть МOTO платежи, обычно отели и прокаты машин их используют. Там нужен только номер карты и срок действия. Cvv и пинкод - не нужны, карта не нужна. Изначально такие платёжи были придуманы для заказов по почте и телефону. До распространения интернета, присылают тебе каталог товаров, отметил нужное галочками , вписал номер кредитки и ждёшь доставки. Или позвонил по телефону в отель, продиктовал номер кредитки. Деньги спишут по номеру и сроку годности. Остальное им не нужно.

И да, лимиты действуют не всегда. Особенно раздражает, когда некоторые торговцы в Европе списывают деньги через терминал без подключения к интернету. Кажется, что деньги сами по себе куда-то пропадают, начинаешь разбираться, оказывается долетает такая оплата недельной давности, сделанная ещё в другой стране. Таким способом можно загнать карту в очень глубокий овердрафт, независимо от лимитов.
safonovstanislav
 
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  #<1 ... 1019102010211022
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