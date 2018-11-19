Додано: Вів 20 лис, 2018 19:50

safonovstanislav написав: хорошо, если не забудут разблокировать все блокировки, а то, было, что 37 дней висела сумма около 15 000 грн в блокировке, после встречи карты с таким отелем. По итогу всё чётко, лишнего не сняли, но -15000 лимита на месяц, тоже не очень приятно хорошо, если не забудут разблокировать все блокировки, а то, было, что 37 дней висела сумма около 15 000 грн в блокировке, после встречи карты с таким отелем. По итогу всё чётко, лишнего не сняли, но -15000 лимита на месяц, тоже не очень приятно

У меня только предоплату блокировали, а потом требовали оплатить полную сумму, потому что "мы же деньги не сняли". На требование сделать отмену и выдать об этом чек, только руками разводили - не умеем. Я потом уже и не просил дажеА вот в Киеве был немало удивлён, когда в отеле мне сначала завершили транзакцию, которой была заблокирована предоплата, а потом уже остаток оплачивался отдельно.И я вот более-менее спокойно ко всем выкрутасам подобным относился, зная, что у меня есть возможность обжаловать неправомерные операции (хотя приходилось всего однажды, и не за границей). А если я буду знать, что это стоит 20 евро, то фиг я где эту карту засвечу с подобными рисками.