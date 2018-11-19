RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1019102010211022
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 18:41

  M-Audio написав:
  justit написав:Такое возможно если сразу после первого списания выставить лимит
на интернет платежи в ноль, ну или в 10 гривен?

Для оффлайн списания все лимиты - побоку.


И, тогда вдогонку.
Для оффлайн списания не нужно CVV с карты системе знать?
justit
 
Повідомлень: 4797
З нами з: 12.03.09
Подякував: 1430 раз.
Подякували: 344 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 19:07

  justit написав:
  M-Audio написав:
  justit написав:Такое возможно если сразу после первого списания выставить лимит
на интернет платежи в ноль, ну или в 10 гривен?

Для оффлайн списания все лимиты - побоку.


И, тогда вдогонку.
Для оффлайн списания не нужно CVV с карты системе знать?

Есть МOTO платежи, обычно отели и прокаты машин их используют. Там нужен только номер карты и срок действия. Cvv и пинкод - не нужны, карта не нужна. Изначально такие платёжи были придуманы для заказов по почте и телефону. До распространения интернета, присылают тебе каталог товаров, отметил нужное галочками , вписал номер кредитки и ждёшь доставки. Или позвонил по телефону в отель, продиктовал номер кредитки. Деньги спишут по номеру и сроку годности. Остальное им не нужно.

И да, лимиты действуют не всегда. Особенно раздражает, когда некоторые торговцы в Европе списывают деньги через терминал без подключения к интернету. Кажется, что деньги сами по себе куда-то пропадают, начинаешь разбираться, оказывается долетает такая оплата недельной давности, сделанная ещё в другой стране. Таким способом можно загнать карту в очень глубокий овердрафт, независимо от лимитов.
safonovstanislav
 
Повідомлень: 1875
З нами з: 10.05.14
Подякував: 117 раз.
Подякували: 241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 19:09

  ishvara написав:Просветите, плиз, какая основная фишка Монобанка - кэшбек или что-то еще? Потому как ставки по депо не особо впечатляют...

Стікери з котом:
Зображення
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 2639
З нами з: 18.08.14
Подякував: 159 раз.
Подякували: 346 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 19:16

Re: Monobank

А вообще, европейские отели могут насиловать вашу карту очень долго, зная только номер и срок действия. То за парковку заблокируют деньги, то за минибар, то разблокируют, потом заблокируют это всё одной суммой. Вроде, пожил в отеле 2 ночи, а в выписке десяток операций. И хорошо, если не забудут разблокировать все блокировки, а то, было, что 37 дней висела сумма около 15 000 грн в блокировке, после встречи карты с таким отелем. По итогу всё чётко, лишнего не сняли, но -15000 лимита на месяц, тоже не очень приятно
safonovstanislav
 
Повідомлень: 1875
З нами з: 10.05.14
Подякував: 117 раз.
Подякували: 241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 19:35

Re: Monobank

Надійшло на електронну пошту:
info@monobank.com.ua написав:Cюрпризи до Чорної п'ятниці!
2% кешбека на покупки в розстрочку! Покупка частинами не бере участі в акції.
Акція діє на покупки, зроблені з 23.11 до 26.11.2018 (включно).
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 456
З нами з: 08.03.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 19:50

  safonovstanislav написав:хорошо, если не забудут разблокировать все блокировки, а то, было, что 37 дней висела сумма около 15 000 грн в блокировке, после встречи карты с таким отелем. По итогу всё чётко, лишнего не сняли, но -15000 лимита на месяц, тоже не очень приятно

У меня только предоплату блокировали, а потом требовали оплатить полную сумму, потому что "мы же деньги не сняли". На требование сделать отмену и выдать об этом чек, только руками разводили - не умеем. Я потом уже и не просил даже
А вот в Киеве был немало удивлён, когда в отеле мне сначала завершили транзакцию, которой была заблокирована предоплата, а потом уже остаток оплачивался отдельно.

И я вот более-менее спокойно ко всем выкрутасам подобным относился, зная, что у меня есть возможность обжаловать неправомерные операции (хотя приходилось всего однажды, и не за границей). А если я буду знать, что это стоит 20 евро, то фиг я где эту карту засвечу с подобными рисками.
M-Audio
 
Повідомлень: 1365
З нами з: 23.03.11
Подякував: 228 раз.
Подякували: 235 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 20:14

  MASolomko написав:Надійшло на електронну пошту:
info@monobank.com.ua написав:Cюрпризи до Чорної п'ятниці!
2% кешбека на покупки в розстрочку! Покупка частинами не бере участі в акції.
Акція діє на покупки, зроблені з 23.11 до 26.11.2018 (включно).

Усім прийшло, що вас так зацікавило, що ви так активно це усюди перепощуєте?
  M-Audio написав:И я вот более-менее спокойно ко всем выкрутасам подобным относился, зная, что у меня есть возможность обжаловать неправомерные операции (хотя приходилось всего однажды, и не за границей). А если я буду знать, что это стоит 20 евро, то фиг я где эту карту засвечу с подобными рисками.

Практично у всіх банках в тарифах є пункт про комісію за оскарження трансакції, якщо буде доведено, що списання було правомірним, але лише Котобанк блокує цю суму до завершення розгляду оскарження.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 2639
З нами з: 18.08.14
Подякував: 159 раз.
Подякували: 346 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 20:18

Re: Monobank

  klug написав:що вас так зацікавило, що ви так активно це усюди перепощуєте?
Ну, а вдруг кто-то строит планы на преобретения чего-либо интересного.)
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 456
З нами з: 08.03.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1019102010211022
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: casper12, dirgen, Google Adsense [Bot], Hack-Stock, Intento, safonovstanislav, vitaliy1111, wolt450 і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (14560)
20.11.2018 20:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.