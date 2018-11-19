И, тогда вдогонку.
Для оффлайн списания не нужно CVV с карты системе знать?
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Додано: Вів 20 лис, 2018 18:41
Додано: Вів 20 лис, 2018 19:07
Есть МOTO платежи, обычно отели и прокаты машин их используют. Там нужен только номер карты и срок действия. Cvv и пинкод - не нужны, карта не нужна. Изначально такие платёжи были придуманы для заказов по почте и телефону. До распространения интернета, присылают тебе каталог товаров, отметил нужное галочками , вписал номер кредитки и ждёшь доставки. Или позвонил по телефону в отель, продиктовал номер кредитки. Деньги спишут по номеру и сроку годности. Остальное им не нужно.
И да, лимиты действуют не всегда. Особенно раздражает, когда некоторые торговцы в Европе списывают деньги через терминал без подключения к интернету. Кажется, что деньги сами по себе куда-то пропадают, начинаешь разбираться, оказывается долетает такая оплата недельной давности, сделанная ещё в другой стране. Таким способом можно загнать карту в очень глубокий овердрафт, независимо от лимитов.
Додано: Вів 20 лис, 2018 19:09
Стікери з котом:
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 20 лис, 2018 19:16
Re: Monobank
А вообще, европейские отели могут насиловать вашу карту очень долго, зная только номер и срок действия. То за парковку заблокируют деньги, то за минибар, то разблокируют, потом заблокируют это всё одной суммой. Вроде, пожил в отеле 2 ночи, а в выписке десяток операций. И хорошо, если не забудут разблокировать все блокировки, а то, было, что 37 дней висела сумма около 15 000 грн в блокировке, после встречи карты с таким отелем. По итогу всё чётко, лишнего не сняли, но -15000 лимита на месяц, тоже не очень приятно
Додано: Вів 20 лис, 2018 19:35
Re: Monobank
Надійшло на електронну пошту:
Додано: Вів 20 лис, 2018 19:50
У меня только предоплату блокировали, а потом требовали оплатить полную сумму, потому что "мы же деньги не сняли". На требование сделать отмену и выдать об этом чек, только руками разводили - не умеем. Я потом уже и не просил даже
А вот в Киеве был немало удивлён, когда в отеле мне сначала завершили транзакцию, которой была заблокирована предоплата, а потом уже остаток оплачивался отдельно.
И я вот более-менее спокойно ко всем выкрутасам подобным относился, зная, что у меня есть возможность обжаловать неправомерные операции (хотя приходилось всего однажды, и не за границей). А если я буду знать, что это стоит 20 евро, то фиг я где эту карту засвечу с подобными рисками.
Додано: Вів 20 лис, 2018 20:14
Усім прийшло, що вас так зацікавило, що ви так активно це усюди перепощуєте?
Практично у всіх банках в тарифах є пункт про комісію за оскарження трансакції, якщо буде доведено, що списання було правомірним, але лише Котобанк блокує цю суму до завершення розгляду оскарження.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 20 лис, 2018 20:18
Re: Monobank
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