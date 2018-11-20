safonovstanislav написав:"Мы вам деньги вернули, оплатите ещё раз" - это типичная ситуация. Чеки об отмене в основном даже выдают, но европейские банки очень неторопливые, возвращать деньги будут неделями.
...боятся, что после выезда из отеля с стоимостью ночи 300 евро, я не оплачу те несчастные 8 евро, а на карте будет 0, и они не смогут их списать. Типа страхуются. Вообщем, жесть какая-то.
Украина для ЕС - страна повышенного риска, потому выкручивают так, чтобы избежать потенциальных рисков как только можно