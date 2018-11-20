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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1020102110221023
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 10:49

  safonovstanislav написав:"Мы вам деньги вернули, оплатите ещё раз" - это типичная ситуация. Чеки об отмене в основном даже выдают, но европейские банки очень неторопливые, возвращать деньги будут неделями.
...боятся, что после выезда из отеля с стоимостью ночи 300 евро, я не оплачу те несчастные 8 евро, а на карте будет 0, и они не смогут их списать. Типа страхуются. Вообщем, жесть какая-то.

Украина для ЕС - страна повышенного риска, потому выкручивают так, чтобы избежать потенциальных рисков как только можно
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 11:03

  Son of Sun написав:Украина для ЕС - страна повышенного риска, потому выкручивают так, чтобы избежать потенциальных рисков как только можно

Уверен, что нет. Просто программу так настроили, что она живёт своей жизнью. Украинцы и русскоязычные ещё та дойная корова для европейцев. В Ницце, самом козырном французском морском курорте, даже продуктовые магазины и рестораны есть, ориентированные под русскоязычных. Там только русскую речь и слышно на улицах по вечерам. А это, между прочим, город, в котором попить водички в ресторане будет стоить 4.5 евро

У нас же безвиз ввели. Люди ломанулись в Европу не только на заработки, но и на отдых. Поэтому в Европе украинцев сейчас не мало
safonovstanislav
 
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  #<1 ... 1020102110221023
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