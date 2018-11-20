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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 лис, 2018 10:49
safonovstanislav написав:
"Мы вам деньги вернули, оплатите ещё раз" - это типичная ситуация. Чеки об отмене в основном даже выдают, но европейские банки очень неторопливые, возвращать деньги будут неделями.
...боятся, что после выезда из отеля с стоимостью ночи 300 евро, я не оплачу те несчастные 8 евро, а на карте будет 0, и они не смогут их списать. Типа страхуются. Вообщем, жесть какая-то.
Украина для ЕС - страна повышенного риска, потому выкручивают так, чтобы избежать потенциальных рисков как только можно
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Son of Sun
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Додано: Сер 21 лис, 2018 11:03
Son of Sun написав:
Украина для ЕС - страна повышенного риска, потому выкручивают так, чтобы избежать потенциальных рисков как только можно
Уверен, что нет. Просто программу так настроили, что она живёт своей жизнью. Украинцы и русскоязычные ещё та дойная корова для европейцев. В Ницце, самом козырном французском морском курорте, даже продуктовые магазины и рестораны есть, ориентированные под русскоязычных. Там только русскую речь и слышно на улицах по вечерам. А это, между прочим, город, в котором попить водички в ресторане будет стоить 4.5 евро
У нас же безвиз ввели. Люди ломанулись в Европу не только на заработки, но и на отдых. Поэтому в Европе украинцев сейчас не мало
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safonovstanislav
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Додано: Сер 21 лис, 2018 12:14
Горох снова пишет о каком-то новом продукте mono
Не люблю участвовать в конференциях.
Считаю это не очень эффективным времяпровождением.
Но тут особый случай.
Это приглашение совпало с нашим убойным анонсом нового продукта.
Мы делали этот продукт почти год…
И у нас никак не получалось сделать его идеально, делать средне было никому не интересно, а плохо невыгодно.
Теперь он почти совершенен
И вот осталось настолько мало времени до релиза, что мы решили сделать анонс и заодно получить первых клиентов. Это не бета-тест, но и всем желающим к полноценному старту, к сожалению, не хватит. Так что придется подсуетиться.
Приходите 23.11 в концертный холл «Оазис», РЦ «Ультрамарин» на конференцию FinRetail 2018.
Мое выступление в 15.00.
Уверен, не пожалеете!
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nickvp
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Додано: Сер 21 лис, 2018 12:26
nickvp написав:
Горох снова пишет о каком-то новом продукте mono
Чому саме Mono?
Можливо це нарешті IBOX-Bank або їхній британський проект
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Sungsam
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Додано: Сер 21 лис, 2018 12:30
nickvp написав:
Горох снова пишет о каком-то новом продукте mono
Не люблю участвовать в конференциях.
Считаю это не очень эффективным времяпровождением.
Но тут особый случай.
Это приглашение совпало с нашим убойным анонсом нового продукта.
Мы делали этот продукт почти год…
И у нас никак не получалось сделать его идеально, делать средне было никому не интересно, а плохо невыгодно.
Теперь он почти совершенен
И вот осталось настолько мало времени до релиза, что мы решили сделать анонс и заодно получить первых клиентов. Это не бета-тест, но и всем желающим к полноценному старту, к сожалению, не хватит. Так что придется подсуетиться.
Приходите 23.11 в концертный холл «Оазис», РЦ «Ультрамарин» на конференцию FinRetail 2018.
Мое выступление в 15.00.
Уверен, не пожалеете!
Хотят организовать хайп, типа как очереди за айфонами, которых "всем не хватит"?
Хорошая попытка
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Сер 21 лис, 2018 13:37
safonovstanislav написав: Son of Sun написав:
Украина для ЕС - страна повышенного риска, потому выкручивают так, чтобы избежать потенциальных рисков как только можно
Уверен, что нет.
Уверен, что да, т.к. видел инфу с одного банка оттуда, где Украина - это то, что я написал и при операциях - предельная осторожность. Тот же принцип и для карт с Украины - непрозрачность, высокие коррупционные риски и т.д.
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Son of Sun
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