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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1021102210231024>
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 10:49

  safonovstanislav написав:"Мы вам деньги вернули, оплатите ещё раз" - это типичная ситуация. Чеки об отмене в основном даже выдают, но европейские банки очень неторопливые, возвращать деньги будут неделями.
...боятся, что после выезда из отеля с стоимостью ночи 300 евро, я не оплачу те несчастные 8 евро, а на карте будет 0, и они не смогут их списать. Типа страхуются. Вообщем, жесть какая-то.

Украина для ЕС - страна повышенного риска, потому выкручивают так, чтобы избежать потенциальных рисков как только можно
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 11:03

  Son of Sun написав:Украина для ЕС - страна повышенного риска, потому выкручивают так, чтобы избежать потенциальных рисков как только можно

Уверен, что нет. Просто программу так настроили, что она живёт своей жизнью. Украинцы и русскоязычные ещё та дойная корова для европейцев. В Ницце, самом козырном французском морском курорте, даже продуктовые магазины и рестораны есть, ориентированные под русскоязычных. Там только русскую речь и слышно на улицах по вечерам. А это, между прочим, город, в котором попить водички в ресторане будет стоить 4.5 евро

У нас же безвиз ввели. Люди ломанулись в Европу не только на заработки, но и на отдых. Поэтому в Европе украинцев сейчас не мало
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 12:14

Горох снова пишет о каком-то новом продукте mono
Не люблю участвовать в конференциях.
Считаю это не очень эффективным времяпровождением.
Но тут особый случай.
Это приглашение совпало с нашим убойным анонсом нового продукта.

Мы делали этот продукт почти год…
И у нас никак не получалось сделать его идеально, делать средне было никому не интересно, а плохо невыгодно.
Теперь он почти совершенен

И вот осталось настолько мало времени до релиза, что мы решили сделать анонс и заодно получить первых клиентов. Это не бета-тест, но и всем желающим к полноценному старту, к сожалению, не хватит. Так что придется подсуетиться.

Приходите 23.11 в концертный холл «Оазис», РЦ «Ультрамарин» на конференцию FinRetail 2018.
Мое выступление в 15.00.
Уверен, не пожалеете!
nickvp
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 12:26

Re: Monobank

  nickvp написав:Горох снова пишет о каком-то новом продукте mono

Чому саме Mono?
Можливо це нарешті IBOX-Bank або їхній британський проект
Sungsam
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 12:30

  nickvp написав:Горох снова пишет о каком-то новом продукте mono
Не люблю участвовать в конференциях.
Считаю это не очень эффективным времяпровождением.
Но тут особый случай.
Это приглашение совпало с нашим убойным анонсом нового продукта.

Мы делали этот продукт почти год…
И у нас никак не получалось сделать его идеально, делать средне было никому не интересно, а плохо невыгодно.
Теперь он почти совершенен

И вот осталось настолько мало времени до релиза, что мы решили сделать анонс и заодно получить первых клиентов. Это не бета-тест, но и всем желающим к полноценному старту, к сожалению, не хватит. Так что придется подсуетиться.

Приходите 23.11 в концертный холл «Оазис», РЦ «Ультрамарин» на конференцию FinRetail 2018.
Мое выступление в 15.00.
Уверен, не пожалеете!


Хотят организовать хайп, типа как очереди за айфонами, которых "всем не хватит"?
Хорошая попытка :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 13:37

  safonovstanislav написав:
  Son of Sun написав:Украина для ЕС - страна повышенного риска, потому выкручивают так, чтобы избежать потенциальных рисков как только можно

Уверен, что нет.

Уверен, что да, т.к. видел инфу с одного банка из европейской топ-10, где Украина - это то, что я написал и при операциях - предельная осторожность. Тот же принцип и для карт с Украины - непрозрачность, высокие коррупционные риски и т.д.
Поляки, может, и не так парятся с Украиной, а для некоторых стран это серьезная проблема
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 14:06

  Son of Sun написав:
  safonovstanislav написав:
  Son of Sun написав:Украина для ЕС - страна повышенного риска, потому выкручивают так, чтобы избежать потенциальных рисков как только можно

Уверен, что нет.

Уверен, что да, т.к. видел инфу с одного банка из европейской топ-10, где Украина - это то, что я написал и при операциях - предельная осторожность. Тот же принцип и для карт с Украины - непрозрачность, высокие коррупционные риски и т.д.
Поляки, может, и не так парятся с Украиной, а для некоторых стран это серьезная проблема

У вас параноя. Корупційні ризики - це коли ви з 2-ма торбами у клітинку єврових 500-соток прийдете у банк і побажаєте відкрити у них рахунок, чи почнете заганяти великі суми на уже відкритий. При оплаті карткою у готелі їм байдуже, картка зі Штатів, України чи Узбекистану, головне, щоб пройшла оплата. Решта - клопіт вашого банку і МПС.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 14:11

  klug написав:У вас параноя. Корупційні ризики - це коли ви з 2-ма торбами у клітинку єврових 500-соток прийдете у банк і побажаєте відкрити у них рахунок, чи почнете заганяти великі суми на уже відкритий. При оплаті карткою у готелі їм байдуже, картка зі Штатів, України чи Узбекистану, головне, щоб пройшла оплата. Решта - клопіт вашого банку і МПС.

Немає параної. Що бачив, про те й написав. Картки використовують не лише для оплати готелів за 300 євро і оплати кави за 5 євро за чашку.
Ви не відкриєте там навіть звичайний рахунок на 100 євро, якщо узнають, з якої країни ваш паспорт.
З торбами по 500 євро - може зацікавити, якщо ви відповісте на всі питання compliance officer і не будете шуміти після. Закриття рахунку робиться часто швидше, ніж його відкриття
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 14:19

  Son of Sun написав:
  safonovstanislav написав:
  Son of Sun написав:Украина для ЕС - страна повышенного риска, потому выкручивают так, чтобы избежать потенциальных рисков как только можно

Уверен, что нет.

Уверен, что да, т.к. видел инфу с одного банка из европейской топ-10, где Украина - это то, что я написал и при операциях - предельная осторожность. Тот же принцип и для карт с Украины - непрозрачность, высокие коррупционные риски и т.д.
Поляки, может, и не так парятся с Украиной, а для некоторых стран это серьезная проблема

Украина не входит в число рисковых стран по карточному мошенничеству.
Где вы видели противоположную инфу и в каком виде?
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 14:22

  nickvp написав:Горох снова пишет о каком-то новом продукте mono
Приходите 23.11 в концертный холл «Оазис», РЦ «Ультрамарин» на конференцию FinRetail 2018.
Мое выступление в 15.00.
Уверен, не пожалеете!

Та ну нафиг такое щастье за 6 килогрн. Лучше не пожалеть эти грн. на что-то другое 8)
Son of Sun
 
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