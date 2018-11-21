Не люблю участвовать в конференциях.

Считаю это не очень эффективным времяпровождением.

Но тут особый случай.

Это приглашение совпало с нашим убойным анонсом нового продукта.



Мы делали этот продукт почти год…

И у нас никак не получалось сделать его идеально, делать средне было никому не интересно, а плохо невыгодно.

Теперь он почти совершенен



И вот осталось настолько мало времени до релиза, что мы решили сделать анонс и заодно получить первых клиентов. Это не бета-тест, но и всем желающим к полноценному старту, к сожалению, не хватит. Так что придется подсуетиться.



Приходите 23.11 в концертный холл «Оазис», РЦ «Ультрамарин» на конференцию FinRetail 2018.

Мое выступление в 15.00.

Уверен, не пожалеете!