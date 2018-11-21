klug написав:У вас параноя. Корупційні ризики - це коли ви з 2-ма торбами у клітинку єврових 500-соток прийдете у банк і побажаєте відкрити у них рахунок, чи почнете заганяти великі суми на уже відкритий. При оплаті карткою у готелі їм байдуже, картка зі Штатів, України чи Узбекистану, головне, щоб пройшла оплата. Решта - клопіт вашого банку і МПС.
Немає параної. Що бачив, про те й написав. Картки використовують не лише для оплати готелів за 300 євро і оплати кави за 5 євро за чашку. Ви не відкриєте там навіть звичайний рахунок на 100 євро, якщо узнають, з якої країни ваш паспорт. З торбами по 500 євро - може зацікавити, якщо ви відповісте на всі питання compliance officer і не будете шуміти після. Закриття рахунку робиться часто швидше, ніж його відкриття
Таки паранойя между вашими утверждениями нет никакой логической цепочки, и по смыслу они совсем не связаны
Son of Sun написав:Немає параної. Що бачив, про те й написав. Картки використовують не лише для оплати готелів за 300 євро і оплати кави за 5 євро за чашку. Ви не відкриєте там навіть звичайний рахунок на 100 євро, якщо узнають, з якої країни ваш паспорт.
Мова вище йшла саме про оплату готелів, а не спроби купити віллу з кешбеком.
Stringer написав:Ну это немного другое, у нас тоже некоторые банки включают болгарию в число рисковых стран для своих клиентов, а многие нет
Это была информация банка для клиента о странах Европы, в которых есть риск быть вовлеченным в мошеннические схемы, но не личная параноя. Форбс то же пишет: "Banking: Before going to Ukraine, figure out what your bank’s policy is regarding credit and debit card use in Ukraine. Place a travel alert but be prepared because in some cases it’s not enough: some governments recommend you refrain from using credit cards or ATM cards in countries like Ukraine because of widespread reports of fraud. You may not be able to withdraw cash from just any available ATM. It’s better to have some cash on you until you find a cash machine that is willing to give you money."
В то же время, знакомую в Нидерландах при снятии кеша со стремного банкомата тоже поимели: денех не выдали, но со счета списали. Правда, потом банк возместил эту транзакцию. Не все так идеально там, где нас нет, как некоторые описывают или рассказывают.