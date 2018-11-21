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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1021102210231024
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 14:22

  Son of Sun написав:
  klug написав:У вас параноя. Корупційні ризики - це коли ви з 2-ма торбами у клітинку єврових 500-соток прийдете у банк і побажаєте відкрити у них рахунок, чи почнете заганяти великі суми на уже відкритий. При оплаті карткою у готелі їм байдуже, картка зі Штатів, України чи Узбекистану, головне, щоб пройшла оплата. Решта - клопіт вашого банку і МПС.

Немає параної. Що бачив, про те й написав. Картки використовують не лише для оплати готелів за 300 євро і оплати кави за 5 євро за чашку.
Ви не відкриєте там навіть звичайний рахунок на 100 євро, якщо узнають, з якої країни ваш паспорт.
З торбами по 500 євро - може зацікавити, якщо ви відповісте на всі питання compliance officer і не будете шуміти після. Закриття рахунку робиться часто швидше, ніж його відкриття

Таки паранойя :mrgreen: между вашими утверждениями нет никакой логической цепочки, и по смыслу они совсем не связаны
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 14:23

Re: Monobank

  nickvp написав:Горох снова пишет о каком-то новом продукте mono...
Элитные карты?
Дубилет же писал, что те, кто откроет депозит намного выше фонда получит подарки.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 14:36

Re: Monobank

  Son of Sun написав:Немає параної. Що бачив, про те й написав. Картки використовують не лише для оплати готелів за 300 євро і оплати кави за 5 євро за чашку.
Ви не відкриєте там навіть звичайний рахунок на 100 євро, якщо узнають, з якої країни ваш паспорт.

Мова вище йшла саме про оплату готелів, а не спроби купити віллу з кешбеком.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 14:38

  Stringer написав:Украина не входит в число рисковых стран по карточному мошенничеству.
Где вы видели противоположную инфу и в каком виде?

Предыдущая инфа была из буклета, выдаваемого вместе с картой. Знакомый показывал, спрашивая, насколько сурово с расчетами картами в Украине.

Ukraine 2017 Crime & Safety Report: "Identity theft involving ATMs and credit cards is prevalent and continues to be a concern, occurring on a regular basis."
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 14:44

  Son of Sun написав:
  Stringer написав:Украина не входит в число рисковых стран по карточному мошенничеству.
Где вы видели противоположную инфу и в каком виде?

Предыдущая инфа была из буклета, выдаваемого вместе с картой. Знакомый показывал, спрашивая, насколько сурово с расчетами картами в Украине.

Ukraine 2017 Crime & Safety Report: "Identity theft involving ATMs and credit cards is prevalent and continues to be a concern, occurring on a regular basis."

Ну это немного другое, у нас тоже некоторые банки включают болгарию в число рисковых стран для своих клиентов, а многие нет
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 14:47

  Stringer написав:Ну это немного другое, у нас тоже некоторые банки включают болгарию в число рисковых стран для своих клиентов, а многие нет

Это была информация банка для клиента о странах Европы, в которых есть риск быть вовлеченным в мошеннические схемы, но не личная параноя.
Форбс то же пишет:
"Banking: Before going to Ukraine, figure out what your bank’s policy is regarding credit and debit card use in Ukraine. Place a travel alert but be prepared because in some cases it’s not enough: some governments recommend you refrain from using credit cards or ATM cards in countries like Ukraine because of widespread reports of fraud. You may not be able to withdraw cash from just any available ATM. It’s better to have some cash on you until you find a cash machine that is willing to give you money."

В то же время, знакомую в Нидерландах при снятии кеша со стремного банкомата тоже поимели: денех не выдали, но со счета списали. Правда, потом банк возместил эту транзакцию. Не все так идеально там, где нас нет, как некоторые описывают или рассказывают.
Son of Sun
 
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