Додано: Сер 21 лис, 2018 14:47

Stringer написав: Ну это немного другое, у нас тоже некоторые банки включают болгарию в число рисковых стран для своих клиентов, а многие нет

Это была информация банка для клиента о странах Европы, в которых есть риск быть вовлеченным в мошеннические схемы, но не личная параноя.Форбс то же пишет:"Banking: Before going to Ukraine, figure out what your bank’s policy is regarding credit and debit card use in Ukraine. Place a travel alert but be prepared because in some cases it’s not enough: some governments recommend you refrain from using credit cards or ATM cards in countries like Ukraine because of widespread reports of fraud. You may not be able to withdraw cash from just any available ATM. It’s better to have some cash on you until you find a cash machine that is willing to give you money."В то же время, знакомую в Нидерландах при снятии кеша со стремного банкомата тоже поимели: денех не выдали, но со счета списали. Правда, потом банк возместил эту транзакцию. Не все так идеально там, где нас нет, как некоторые описывают или рассказывают.