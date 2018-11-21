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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 лис, 2018 17:27
lel написав: mihasik написав:
Проанализировав тысячу факторов, подняли кред.лимит вдвое. А я и не просил...
Мне тоже. Уменьшил назад.
А как быстро вот эти изменения отображаются в УБКИ и ПВБКИ?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 21 лис, 2018 17:29
При рассрочке комиссия 1,9% начиная со следующего месяца?
Минимальный срок 3 месяца и кеш-бек в черную пятницу 2%?
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: Сер 21 лис, 2018 17:43
BBC написав:
При рассрочке комиссия 1,9% начиная со следующего месяца?
Минимальный срок 3 месяца и кеш-бек в черную пятницу 2%?
Всё правильно
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Vorlon
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Додано: Сер 21 лис, 2018 18:18
clientage написав: lel написав: mihasik написав:
Проанализировав тысячу факторов, подняли кред.лимит вдвое. А я и не просил...
Мне тоже. Уменьшил назад.
А как быстро вот эти изменения отображаются в УБКИ и ПВБКИ?
Не могу знать)
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mihasik
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Додано: Сер 21 лис, 2018 18:20
mihasik написав:
Не могу знать)
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В бесплатных сообщениях УБКИ- уже год ничего нового нет.
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lel
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Додано: Сер 21 лис, 2018 18:27
clientage написав:
А как быстро вот эти изменения отображаются в УБКИ и ПВБКИ?
В основном раз в месяц. Например, ТАС обновляет данные по своим картам чаще всего в первую неделю месяца. У меня проплачены и УБКИ, и ПВБКИ. Изредка ещё и МБКИ мониторю
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Додано: Сер 21 лис, 2018 19:35
lel написав: mihasik написав:
Не могу знать)
Доступ не покупал.
В бесплатных сообщениях УБКИ- уже год ничего нового нет.
Перезайдите - будете удивлены
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