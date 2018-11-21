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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1022102310241025
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 17:27

  lel написав:
  mihasik написав:Проанализировав тысячу факторов, подняли кред.лимит вдвое. А я и не просил...

Мне тоже. Уменьшил назад.

А как быстро вот эти изменения отображаются в УБКИ и ПВБКИ?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 17:29

Re: Monobank

При рассрочке комиссия 1,9% начиная со следующего месяца?
Минимальный срок 3 месяца и кеш-бек в черную пятницу 2%?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 17:43

  BBC написав:При рассрочке комиссия 1,9% начиная со следующего месяца?
Минимальный срок 3 месяца и кеш-бек в черную пятницу 2%?

Всё правильно :)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 18:18

  clientage написав:
  lel написав:
  mihasik написав:Проанализировав тысячу факторов, подняли кред.лимит вдвое. А я и не просил...

Мне тоже. Уменьшил назад.

А как быстро вот эти изменения отображаются в УБКИ и ПВБКИ?

Не могу знать)
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mihasik
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 18:20

  mihasik написав:Не могу знать)
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В бесплатных сообщениях УБКИ- уже год ничего нового нет.
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 18:27

  clientage написав:А как быстро вот эти изменения отображаются в УБКИ и ПВБКИ?

В основном раз в месяц. Например, ТАС обновляет данные по своим картам чаще всего в первую неделю месяца. У меня проплачены и УБКИ, и ПВБКИ. Изредка ещё и МБКИ мониторю :roll:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 19:35

  lel написав:
  mihasik написав:Не могу знать)
Доступ не покупал.

В бесплатных сообщениях УБКИ- уже год ничего нового нет.

Перезайдите - будете удивлены :mrgreen:
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