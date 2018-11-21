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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1023102410251026
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 20:08

  clientage написав:
  lel написав:
  mihasik написав:Проанализировав тысячу факторов, подняли кред.лимит вдвое. А я и не просил...

Мне тоже. Уменьшил назад.

А как быстро вот эти изменения отображаются в УБКИ и ПВБКИ?

В УБКИ с 5-го по 9-е каждый месяц.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 20:09

Re: Monobank

  Vorlon написав:Изредка ещё и МБКИ мониторю

А с ним как? Запросы/ответы мылом, почем?
Мне один раз они прислали КИ УкрПочтой :)
Востаннє редагувалось clientage в Сер 21 лис, 2018 20:15, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 20:15

Re: Monobank

BBC написав:При рассрочке комиссия 1,9% начиная со следующего месяца?
Минимальный срок 3 месяца и кеш-бек в черную пятницу 2%?

Кто-то уже считал есть ли смысл в такой рассрочке?

Лимит кешбека наверное ж все-равно будет 500 грн за месяц?
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 20:27

  maxim2014 написав:
BBC написав:При рассрочке комиссия 1,9% начиная со следующего месяца?
Минимальный срок 3 месяца и кеш-бек в черную пятницу 2%?

Кто-то уже считал есть ли смысл в такой рассрочке?

Лимит кешбека наверное ж все-равно будет 500 грн за месяц?

Выгоднее чем Альфа, но нельзя досрочно погасить. Я раби теста планирую испытать на себе на 3 месяца.
P.S. Альфа исправилась, на ЧП предлагает акцию с 1% рассрочкой.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 21:44

  clientage написав:А с ним как? Запросы/ответы мылом, почем?

Скачать с сайте МБКИ образец заявления, заполнить, отсканировать и загрузить на сайт вместе с копиями паспорта и кода. Оплата прямо на сайте каждый раз 25 грн., MCC торговый :) Высылают на электронку сразу после оплаты.

P.S. Подписки нет...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 22:19

Re: Monobank

clientage написав:
  lel написав:
  Stringer написав:[quote="4504894:lel"]
В бесплатных сообщениях УБКИ- уже год ничего нового нет.

Перезайдите - будете удивлены :mrgreen:

Перезаходил несколько раз. Удалил и снова поставил-ни одного сообщения за год. Бесплатная х...я :mrgreen:

Апликуха. Контроль/Уведомления смотрите, он подключен? :wink:
Мне вот на днях прилетели запросы от Идеи и Таськи[/quote]Там последнее сообщение за 16-ый год.
Кащей
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 23:31

  Кащей написав:
clientage написав:Апликуха. Контроль/Уведомления смотрите, он подключен? :wink:
Мне вот на днях прилетели запросы от Идеи и Таськи
Там последнее сообщение за 16-ый год.

Схоже, що таки час від часу туби треба перезаходити. У мене останні повідомлення за весну, коли Моня ліміт підняв.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 07:02

Re: Monobank

Пару фактов. 20-11 депозит был снят на другую карту Моно через внутрибанковский платеж по реквизитам. 7:01 22-11 - денег нет. Поддержка со вчера - "подождите"
amc2000
 
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