Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 лис, 2018 20:08
clientage написав: lel написав: mihasik написав:
Проанализировав тысячу факторов, подняли кред.лимит вдвое. А я и не просил...
Мне тоже. Уменьшил назад.
А как быстро вот эти изменения отображаются в УБКИ и ПВБКИ?
В УБКИ с 5-го по 9-е каждый месяц.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Додано: Сер 21 лис, 2018 20:09
Vorlon написав:
Изредка ещё и МБКИ мониторю
А с ним как? Запросы/ответы мылом, почем?
Мне один раз они прислали КИ УкрПочтой
Востаннє редагувалось
clientage
в Сер 21 лис, 2018 20:15, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Сер 21 лис, 2018 20:15
BBC написав:При рассрочке комиссия 1,9% начиная со следующего месяца? Минимальный срок 3 месяца и кеш-бек в черную пятницу 2%?
Кто-то уже считал есть ли смысл в такой рассрочке?
Лимит кешбека наверное ж все-равно будет 500 грн за месяц?
maxim2014
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Додано: Сер 21 лис, 2018 20:27
maxim2014 написав: BBC написав:При рассрочке комиссия 1,9% начиная со следующего месяца? Минимальный срок 3 месяца и кеш-бек в черную пятницу 2%?
Кто-то уже считал есть ли смысл в такой рассрочке?
Лимит кешбека наверное ж все-равно будет 500 грн за месяц?
Выгоднее чем Альфа, но нельзя досрочно погасить. Я раби теста планирую испытать на себе на 3 месяца.
P.S. Альфа исправилась, на ЧП предлагает акцию с 1% рассрочкой.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Додано: Сер 21 лис, 2018 21:44
clientage написав:
А с ним как? Запросы/ответы мылом, почем?
Скачать с сайте МБКИ образец заявления, заполнить, отсканировать и загрузить на сайт вместе с копиями паспорта и кода. Оплата прямо на сайте каждый раз 25 грн., MCC торговый
Высылают на электронку сразу после оплаты.
P.S. Подписки нет...
Vorlon
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Додано: Сер 21 лис, 2018 22:19
clientage написав: lel написав: Stringer написав:
[quote="4504894:lel"]
В бесплатных сообщениях УБКИ- уже год ничего нового нет.
Перезайдите - будете удивлены
Перезаходил несколько раз. Удалил и снова поставил-ни одного сообщения за год. Бесплатная х...я
Апликуха. Контроль/Уведомления смотрите, он подключен?
Мне вот на днях прилетели запросы от Идеи и Таськи[/quote]Там последнее сообщение за 16-ый год.
Кащей
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Додано: Сер 21 лис, 2018 23:31
Кащей написав: clientage написав:
Апликуха. Контроль/Уведомления смотрите, он подключен?
Мне вот на днях прилетели запросы от Идеи и Таськи
Там последнее сообщение за 16-ый год.
Схоже, що таки час від часу туби треба перезаходити. У мене останні повідомлення за весну, коли Моня ліміт підняв.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
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Додано: Чет 22 лис, 2018 07:02
Пару фактов. 20-11 депозит был снят на другую карту Моно через внутрибанковский платеж по реквизитам. 7:01 22-11 - денег нет. Поддержка со вчера - "подождите"
amc2000
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Додано: Чет 22 лис, 2018 21:23
amc2000 написав:
Пару фактов. 20-11 депозит был снят на другую карту Моно через внутрибанковский платеж по реквизитам. 7:01 22-11 - денег нет. Поддержка со вчера - "подождите"
С Моно на моно через СЭП? Вчера после 21 часа отправил сегодня около полудня зашло.
novichok
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 09:38
За дві транзакції злочинці 31 жовтня вкрали 62 тисячі кредитних коштів, однак, поки ні в банку, ні в поліції не змогли допомогти повернути гроші, розповів подробиці потерпілий
https://www.obozrevatel.com/ukr/economics/business-and-finance/znyali-62-tis-grn-telefonni-shahrai-spritno-obchistili-rahunok-blogera-v-populyarnomu-banku.htm
Если вы должны банку 100 долларов, у вас проблемы.
Если вы должны миллион, проблемы у банка!
FOXes
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