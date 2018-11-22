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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1024102510261027
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 10:26

Re: Monobank

FOXes, такое ощущение, что ребята смогли перехватить новый ПИН через перехват информации на промежутке "телефон — фейковая БС" или в системе моно есть уязвимость.

В телефоне для финансового номера использовали SIM или USIM?
MASolomko
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