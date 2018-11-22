FOXes, такое ощущение, что ребята смогли перехватить новый ПИН через перехват информации на промежутке "телефон — фейковая БС" или в системе моно есть уязвимость.
В телефоне для финансового номера использовали SIM или USIM?
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 10:26
Re: Monobank
FOXes, такое ощущение, что ребята смогли перехватить новый ПИН через перехват информации на промежутке "телефон — фейковая БС" или в системе моно есть уязвимость.
В телефоне для финансового номера использовали SIM или USIM?
Додано: П'ят 23 лис, 2018 11:00
Re: Monobank
Додано: П'ят 23 лис, 2018 11:51
Да у них в качестве пароля к апликухе ПИН используется.
Легко элементарно подсмотреть, или через трояна в телефоне вычислить.
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