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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1025102610271028>
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 10:26

Re: Monobank

FOXes, такое ощущение, что ребята смогли перехватить новый ПИН через перехват информации на промежутке "телефон — фейковая БС" или в системе моно есть уязвимость.

В телефоне для финансового номера использовали SIM или USIM?
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 11:00

Re: Monobank

а у меня ощущение, что жена напортачила и боится признаться))Зображення
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 11:51

  MASolomko написав:FOXes, такое ощущение, что ребята смогли перехватить новый ПИН через перехват информации на промежутке "телефон — фейковая БС" или в системе моно есть уязвимость.

В телефоне для финансового номера использовали SIM или USIM?

Да у них в качестве пароля к апликухе ПИН используется.
Легко элементарно подсмотреть, или через трояна в телефоне вычислить.
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wig
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 14:08

  wig написав:
  MASolomko написав:FOXes, такое ощущение, что ребята смогли перехватить новый ПИН через перехват информации на промежутке "телефон — фейковая БС" или в системе моно есть уязвимость.

В телефоне для финансового номера использовали SIM или USIM?

Да у них в качестве пароля к апликухе ПИН используется.
Легко элементарно подсмотреть, или через трояна в телефоне вычислить.


смс-ку тоже через трояна стырите и мыло ломанёте? и всё это в один момент?
HackStock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 14:18

  HackStock написав:смс-ку тоже через трояна стырите и мыло ломанёте? и всё это в один момент?

приложение альфа банка само коды из смс достает
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 14:25

  HackStock написав:смс-ку тоже через трояна стырите и мыло ломанёте? и всё это в один момент?

При оплате в интернете СМС не обязательно, 3д, в первую очередь, предлагает подтвердить платеж в приложении, на том же самом устройстве.
А как там съем в банкомате без наличия карты у Моно реализован, я не знаю. До чтения печальной истории, вообще не знал, что у них есть такая возможность. Только про Приват слышал.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 14:29

  HackStock написав:
смс-ку тоже через трояна стырите и мыло ломанёте? и всё это в один момент?

У очень малого кол-ва людей финансовый телефон, смарт с моной и доступ к мылам разнесены (я один из таких бешеных параноиков :))
В основном всё на смарте.
В случае взлома смарта - получится большой ой.

Причем в ее почту могли ходить с того ломаного устройства и пыцнуть на разрешение без ее участия с уже пижженым паролем к почте. Товаришь с моно зря иронизирует про то, что она типа согласовала добавление устройства с той же сети. Надо смотреть по логам. Если есть сначала разрешение, а потом запрет - то это этот случай. Если только разрешение - значит искрене жалко чувака с тем, что ему повезло с женой :)
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 14:34

MASolomko
Не верьте в теорию заговора, история стара - жена все сдала, пришел муж и сказал "я же блоггер- я им устрою, пусть с$ки деньги возвращают".
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 14:40

А прохання моно активувати картку час від часу з вводом СВВ та ПІНу це нормально?
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:06

Монобанк не считает нужным комментировать это

https://dpchas.com.ua/dnepropetrovskaya ... dnepryanki ?

Правильно, зачем? Ведь Приват и Моно - это отсутсвие какой либо безопасности и рай для мошенников.
Востаннє редагувалось newbie в П'ят 23 лис, 2018 15:11, всього редагувалось 2 разів.
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