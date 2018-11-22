Додано: П'ят 23 лис, 2018 14:29

HackStock написав:

смс-ку тоже через трояна стырите и мыло ломанёте? и всё это в один момент? смс-ку тоже через трояна стырите и мыло ломанёте? и всё это в один момент?

У очень малого кол-ва людей финансовый телефон, смарт с моной и доступ к мылам разнесены (я один из таких бешеных параноиковВ основном всё на смарте.В случае взлома смарта - получится большой ой.Причем в ее почту могли ходить с того ломаного устройства и пыцнуть на разрешение без ее участия с уже пижженым паролем к почте. Товаришь с моно зря иронизирует про то, что она типа согласовала добавление устройства с той же сети. Надо смотреть по логам. Если есть сначала разрешение, а потом запрет - то это этот случай. Если только разрешение - значит искрене жалко чувака с тем, что ему повезло с женой