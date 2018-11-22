FOXes, такое ощущение, что ребята смогли перехватить новый ПИН через перехват информации на промежутке "телефон — фейковая БС" или в системе моно есть уязвимость.
В телефоне для финансового номера использовали SIM или USIM?
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 10:26
Re: Monobank
FOXes, такое ощущение, что ребята смогли перехватить новый ПИН через перехват информации на промежутке "телефон — фейковая БС" или в системе моно есть уязвимость.
В телефоне для финансового номера использовали SIM или USIM?
Додано: П'ят 23 лис, 2018 11:00
Re: Monobank
Додано: П'ят 23 лис, 2018 11:51
Да у них в качестве пароля к апликухе ПИН используется.
Легко элементарно подсмотреть, или через трояна в телефоне вычислить.
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 14:08
смс-ку тоже через трояна стырите и мыло ломанёте? и всё это в один момент?
Додано: П'ят 23 лис, 2018 14:18
Додано: П'ят 23 лис, 2018 14:25
При оплате в интернете СМС не обязательно, 3д, в первую очередь, предлагает подтвердить платеж в приложении, на том же самом устройстве.
А как там съем в банкомате без наличия карты у Моно реализован, я не знаю. До чтения печальной истории, вообще не знал, что у них есть такая возможность. Только про Приват слышал.
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 14:29
У очень малого кол-ва людей финансовый телефон, смарт с моной и доступ к мылам разнесены (я один из таких бешеных параноиков )
В основном всё на смарте.
В случае взлома смарта - получится большой ой.
Причем в ее почту могли ходить с того ломаного устройства и пыцнуть на разрешение без ее участия с уже пижженым паролем к почте. Товаришь с моно зря иронизирует про то, что она типа согласовала добавление устройства с той же сети. Надо смотреть по логам. Если есть сначала разрешение, а потом запрет - то это этот случай. Если только разрешение - значит искрене жалко чувака с тем, что ему повезло с женой
Додано: П'ят 23 лис, 2018 14:34
MASolomko
Не верьте в теорию заговора, история стара - жена все сдала, пришел муж и сказал "я же блоггер- я им устрою, пусть с$ки деньги возвращают".
Додано: П'ят 23 лис, 2018 14:40
А прохання моно активувати картку час від часу з вводом СВВ та ПІНу це нормально?
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:06
Монобанк не считает нужным комментировать это
Правильно, зачем? Ведь Приват и Моно - это отсутсвие какой либо безопасности и рай для мошенников.
Востаннє редагувалось newbie в П'ят 23 лис, 2018 15:11, всього редагувалось 2 разів.
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