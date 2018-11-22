Poleg написав:MASolomko Не верьте в теорию заговора, история стара - жена все сдала, пришел муж и сказал "я же блоггер- я им устрою, пусть с$ки деньги возвращают".
Какого заговора? Там дырка на дырке и полное игнорирование требований безопасности. Приват всю жизнь был на первом месте по мошенничеству, а Моно в части подходов к разработке - это Приват.
З.Ы. Кстати, правилами МПС предусмотрен возврат р2р переводов по требованию отправителя (ошибочных, мошеннических, неважно). Потому их и нельзя использовать для платежей. Для этого нужно лишь желание банков и выполнение ими требований МПС.
Востаннє редагувалось newbie в П'ят 23 лис, 2018 15:17, всього редагувалось 1 раз.
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nickvp написав:Горох снова пишет о каком-то новом продукте mono
Не люблю участвовать в конференциях. Считаю это не очень эффективным времяпровождением. Но тут особый случай. Это приглашение совпало с нашим убойным анонсом нового продукта.
Мы делали этот продукт почти год… И у нас никак не получалось сделать его идеально, делать средне было никому не интересно, а плохо невыгодно. Теперь он почти совершенен
И вот осталось настолько мало времени до релиза, что мы решили сделать анонс и заодно получить первых клиентов. Это не бета-тест, но и всем желающим к полноценному старту, к сожалению, не хватит. Так что придется подсуетиться.
Приходите 23.11 в концертный холл «Оазис», РЦ «Ультрамарин» на конференцию FinRetail 2018. Мое выступление в 15.00. Уверен, не пожалеете!
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curiousobro написав:У очень малого кол-ва людей финансовый телефон, смарт с моной и доступ к мылам разнесены
Так они сами подталкивают все ставить на телефон. Веб версии вообще нет. 0-факторная авторизация. Еще и пин каждый раз палишь, когда заходишь в апликуху.
Это одна из дыр. Всю жизнь пины были только для терминальных устройств. И только Приват додумался использовать их для авторизации в программных приложениях. В т.ч. в крайне небезопасных.
Чхали они на то, что по требованиям МПС пины должны храниться, передаваться и обрабатывать только в шифрованном виде. Для них что взломозащищенная шифрованная калавиатура банкомата (TRMS) стоимостью 1000 баксов, что ведроидное тело за пару тысяч гривен - одно и тоже.