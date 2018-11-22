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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1025102610271028
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:08

  Poleg написав:MASolomko
Не верьте в теорию заговора, история стара - жена все сдала, пришел муж и сказал "я же блоггер- я им устрою, пусть с$ки деньги возвращают".

Какого заговора? Там дырка на дырке и полное игнорирование требований безопасности. Приват всю жизнь был на первом месте по мошенничеству, а Моно в части подходов к разработке - это Приват.

З.Ы. Кстати, правилами МПС предусмотрен возврат р2р переводов по требованию отправителя (ошибочных, мошеннических, неважно). Потому их и нельзя использовать для платежей. Для этого нужно лишь желание банков и выполнение ими требований МПС.
Востаннє редагувалось newbie в П'ят 23 лис, 2018 15:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:12

  curiousobro написав:У очень малого кол-ва людей финансовый телефон, смарт с моной и доступ к мылам разнесены

Так они сами подталкивают все ставить на телефон. Веб версии вообще нет. 0-факторная авторизация. Еще и пин каждый раз палишь, когда заходишь в апликуху.
Востаннє редагувалось wig в П'ят 23 лис, 2018 15:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:12

Re: Monobank

  newbie написав:Там дырка на дырке

Це серйозне звинувачення.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:20

Re: Monobank

nickvp написав:Горох снова пишет о каком-то новом продукте mono
Не люблю участвовать в конференциях.
Считаю это не очень эффективным времяпровождением.
Но тут особый случай.
Это приглашение совпало с нашим убойным анонсом нового продукта.

Мы делали этот продукт почти год…
И у нас никак не получалось сделать его идеально, делать средне было никому не интересно, а плохо невыгодно.
Теперь он почти совершенен

И вот осталось настолько мало времени до релиза, что мы решили сделать анонс и заодно получить первых клиентов. Это не бета-тест, но и всем желающим к полноценному старту, к сожалению, не хватит. Так что придется подсуетиться.

Приходите 23.11 в концертный холл «Оазис», РЦ «Ультрамарин» на конференцию FinRetail 2018.
Мое выступление в 15.00.
Уверен, не пожалеете!
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:20

  Квесторе_поверніться написав:А прохання моно активувати картку час від часу з вводом СВВ та ПІНу це нормально?

Когда это моно такое просил?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:24

  wig написав:
  curiousobro написав:У очень малого кол-ва людей финансовый телефон, смарт с моной и доступ к мылам разнесены

Так они сами подталкивают все ставить на телефон. Веб версии вообще нет. 0-факторная авторизация. Еще и пин каждый раз палишь, когда заходишь в апликуху.

Это одна из дыр. Всю жизнь пины были только для терминальных устройств. И только Приват додумался использовать их для авторизации в программных приложениях. В т.ч. в крайне небезопасных.

Чхали они на то, что по требованиям МПС пины должны храниться, передаваться и обрабатывать только в шифрованном виде. Для них что взломозащищенная шифрованная калавиатура банкомата (TRMS) стоимостью 1000 баксов, что ведроидное тело за пару тысяч гривен - одно и тоже.
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