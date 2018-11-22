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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1026102710281029
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:42

  Квесторе_поверніться написав:
  Вкладчик1234 написав:
  Квесторе_поверніться написав:А прохання моно активувати картку час від часу з вводом СВВ та ПІНу це нормально?

Когда это моно такое просил?

Карта була активована. ПРи вході в додаток попросило повторно переактивувати.
При переактивації пустило зайти.

А потом заходишь на тело под рутом и находишь там пароли в открытом виде :)
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:44

  Квесторе_поверніться написав:Iron Bank - ідеальний. Але сума 400 000 більше Фонду - а значить не ідеальна.

А шо там идеального?
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:50

Newbie, і шо робить?
Щоб побороти
А потом заходишь на тело под рутом и находишь там пароли в открытом виде
Який алгоритм?
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в П'ят 23 лис, 2018 15:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:51

  newbie написав:
  Квесторе_поверніться написав:Iron Bank - ідеальний. Але сума 400 000 більше Фонду - а значить не ідеальна.

А шо там идеального?

Це до Гороха.
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:52

Re: Monobank

Ну дизайн карты на высоте, об остальном пока не в курсе
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 17:01

Re: Monobank

  Faceless написав:Iron Bank

... of Braavos, я надеюсь?
Computer
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