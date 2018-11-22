А потом заходишь на тело под рутом и находишь там пароли в открытом виде
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:42
А потом заходишь на тело под рутом и находишь там пароли в открытом виде
Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:44
Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:50
Newbie, і шо робить?
Щоб побороти
А потом заходишь на тело под рутом и находишь там пароли в открытом виде
Який алгоритм?
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в П'ят 23 лис, 2018 15:52, всього редагувалось 1 раз.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:51
Це до Гороха.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:52
Re: Monobank
Ну дизайн карты на высоте, об остальном пока не в курсе
Додано: П'ят 23 лис, 2018 17:01
Re: Monobank
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