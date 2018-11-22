Этой зимой мы начинаем битву за ВИП-клиентов.



Для меня, например, эта битва интересна тем, что это битва со мной пятнадцатилетней давности. Когда-то 15 лет назад я начинал в ПриватБанке ВИП-обслуживание. Сегодня это очень высокий уровень сервиса (был в 2016 году, так точно), более 100’000 клиентов и около 70% рынка.

Но это сервис XX века.



На улице XXI век…



Представляю вам IRON BANK (Железный Банк)!



Это уникальная железная NFC-карта, один вид, которой вызывает у окружающих эстетический оргазм. Во время пилотных испытаний были отмечены случаи падения в обморок продавцов при попытке заплатить этой картой.



Но сделать просто карту недостаточно.

Она для путешествий и является пропуском в лаунжи почти во всех аэропортах и Fast track в аэропорту Борисполя.

Она мильная!

За все покупки по карте будут начистятся мили, которые можно тратить на билеты любых авиакомпаний. Мили начисляются из расчета 20 миль на каждые 1000 грн. трат. без ограничений.

Консьерж 24/7/365 в мессенджерах и с голоса.

Брендированное приложение IRON bank by mono - железный апгрейд интерфейса monobank и все это и кое-что еще…



АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО для наших крупных вкладчиков.



400’000 гривен или 20’000 долларов или 20’000 евро депозит по нашей стандартной ставке и Железный Банк к вашим услугам.

Начало продаж в январе-феврале. Все, у кого будут такие депозиты, получат приглашение за неделю до официального старта продаж.

Первый тираж карт ограничен 1’000 штук.

Только изготовление такого тиража занимает 3 месяца и себестоимость «пластика» (в данном случае, «железа») составляет 4000 грн./шт.

Не упустите шанс стать первыми клиентами IRON BANK!

Больше подробностей здесь iron.monobank.ua



Winter Is Coming!