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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:42
Квесторе_поверніться написав: Вкладчик1234 написав: Квесторе_поверніться написав:
А прохання моно активувати картку час від часу з вводом СВВ та ПІНу це нормально?
Когда это моно такое просил?
Карта була активована. ПРи вході в додаток попросило повторно переактивувати.
При переактивації пустило зайти.
А потом заходишь на тело под рутом и находишь там пароли в открытом виде
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:44
Квесторе_поверніться написав:
Iron Bank - ідеальний. Але сума 400 000 більше Фонду - а значить не ідеальна.
А шо там идеального?
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:50
Newbie, і шо робить?
Щоб побороти
А потом заходишь на тело под рутом и находишь там пароли в открытом виде
Який алгоритм?
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:51
newbie написав: Квесторе_поверніться написав:
Iron Bank - ідеальний. Але сума 400 000 більше Фонду - а значить не ідеальна.
А шо там идеального?
Це до Гороха.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:52
Ну дизайн карты на высоте, об остальном пока не в курсе
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Faceless
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 17:01
Faceless написав:
Iron Bank
... of Braavos, я надеюсь?
Этой зимой мы начинаем битву за ВИП-клиентов.
Для меня, например, эта битва интересна тем, что это битва со мной пятнадцатилетней давности. Когда-то 15 лет назад я начинал в ПриватБанке ВИП-обслуживание. Сегодня это очень высокий уровень сервиса (был в 2016 году, так точно), более 100’000 клиентов и около 70% рынка.
Но это сервис XX века.
На улице XXI век…
Представляю вам IRON BANK (Железный Банк)!
Это уникальная железная NFC-карта, один вид, которой вызывает у окружающих эстетический оргазм. Во время пилотных испытаний были отмечены случаи падения в обморок продавцов при попытке заплатить этой картой.
Но сделать просто карту недостаточно.
Она для путешествий и является пропуском в лаунжи почти во всех аэропортах и Fast track в аэропорту Борисполя.
Она мильная!
За все покупки по карте будут начистятся мили, которые можно тратить на билеты любых авиакомпаний. Мили начисляются из расчета 20 миль на каждые 1000 грн. трат. без ограничений.
Консьерж 24/7/365 в мессенджерах и с голоса.
Брендированное приложение IRON bank by mono - железный апгрейд интерфейса monobank и все это и кое-что еще…
АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО для наших крупных вкладчиков.
400’000 гривен или 20’000 долларов или 20’000 евро депозит по нашей стандартной ставке и Железный Банк к вашим услугам.
Начало продаж в январе-феврале. Все, у кого будут такие депозиты, получат приглашение за неделю до официального старта продаж.
Первый тираж карт ограничен 1’000 штук.
Только изготовление такого тиража занимает 3 месяца и себестоимость «пластика» (в данном случае, «железа») составляет 4000 грн./шт.
Не упустите шанс стать первыми клиентами IRON BANK!
Больше подробностей здесь iron.monobank.ua
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 17:11
Квесторе_поверніться написав:
Це серйозне звинувачення.
На их маркетинговом сайте, что у них крутой банкинг:
"Устанавливайте самостоятельно ЛЮБЫЕ лимиты, в том числе для запроса ПИН-кода при покупках."
В мобильном приложении под любыми понимается лимит на запрос ПИН-кода при оплате через POS-терминал и лимит на оплате в интернете.
Где-то читал, как один получил карту с моно и при попытке снять с кредитных средств кэш получил обнуление кредитного лимита. Здесь 62к ушли чисто и быстро, при чём распространенный сценарий: вход с другого устройства и сразу же перевод средств.
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MASolomko
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 17:27
MASolomko написав:
Здесь 62к ушли чисто и быстро, при чём распространенный сценарий: вход с другого устройства и сразу же перевод средств.
Угу. Как минимум лочить вывод нуна на 3 дня при смене устройства
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 17:33
Computer написав:
400’000 гривен или 20’000 долларов или 20’000 евро депозит по нашей стандартной ставке и Железный Банк к вашим услугам.
А наклейки с котами будут давать?
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 17:35
Ещё момент.
Клиентов моно не так много, как того же Привата. Это надо быть везучим, чтобы сразу попасть на картодержателя monobank.
Получается пробивают как-то через кредитные бюро? Если был запрос в бюро, то запись в реестре запросов должна быть.
ps Горох с Дубом должны быть в курсе касательно этих схем. Опыт Привата должен был накопиться по этому поводу...
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MASolomko
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