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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1028102910301031>
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 17:35

  Aps написав:
  Computer написав: 400’000 гривен или 20’000 долларов или 20’000 евро депозит по нашей стандартной ставке и Железный Банк к вашим услугам.


А наклейки с котами будут давать?

ага, серебряные..
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 17:40

clientage Если так идти на поводу у каждого, кто может сменить пин, рассказать динамический пароль или потерять карту то ею вообще нельзя будет пользоваться.
P.S. Про шлак в виде железного банка новую тему будут начинать?
Poleg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 17:40

Re: Monobank

  MASolomko написав:Получается пробивают как-то через кредитные бюро? Если был запрос в бюро, то запись в реестре запросов должна быть.

Можно забивать очень много номеров в адресную книгу, и смотреть.
Это, конечно, тоже отслеживается
Computer
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 18:02

Раньше заманивали чёрной картой.
Теперь - железной.
Такой себе креатив
mustbe
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 18:08

  mustbe написав:Раньше заманивали чёрной картой.
Теперь - железной.
Такой себе креатив

Где-нибудь взглянуть на этот супер-эксклюзив можно?
Заодно и тарифы оценить, что-ли?
Хотя, я так думаю, будет что-то вроде платиновой карты привата - условия использования хуже, зато дороже и "статус".
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 18:11

Re: Monobank

Ця металева карта як сюрикен буде працювати?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 18:15

  mustbe написав:Раньше заманивали чёрной картой.
Теперь - железной.
Такой себе креатив

ждём жидкую
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 18:19

  MASolomko написав:Ещё момент.
Клиентов моно не так много, как того же Привата. Это надо быть везучим, чтобы сразу попасть на картодержателя monobank.

Получается пробивают как-то через кредитные бюро? Если был запрос в бюро, то запись в реестре запросов должна быть.

ps Горох с Дубом должны быть в курсе касательно этих схем. Опыт Привата должен был накопиться по этому поводу...

Чому саме кредитні бюро? Чому не через Універсал, не через людей з точкок видачі, кур'єрів, колишніх або діючих працівників котобанди, злив БД або діряве АПІ?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 18:23

Re: Monobank

  MASolomko написав:Где-то читал, как один получил карту с моно и при попытке снять с кредитных средств кэш получил обнуление кредитного лимита. Здесь 62к ушли чисто и быстро, при чём распространенный сценарий: вход с другого устройства и сразу же перевод средств.
где-то мож и писАли.Лично мне с нового устройства ни открыть депо,ни пополнение этой карты,ни перевод с этой не дало,пока по мылу пришедшее добро на работу с новым устройством не дал.Дело было в первых числах ноября.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 18:23

  Квесторе_поверніться написав:Newbie, і шо робить? Щоб побороти

Не пользоваться картами. Или хотя бы мобильными приложениями для них. Либо, если очень нужно, то смотреть, какими можно пользоваться, а какими нет

А потом заходишь на тело под рутом и находишь там пароли в открытом виде
Який алгоритм?

Чего, как заходить или как смотреть? Как заходить, везде описано. А смотреть конфигурационные файлы или базы приложения. В хороших паролей, пинов и номеров карт не будет.
newbie
 
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