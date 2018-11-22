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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1028102910301031 Додано: П'ят 23 лис, 2018 18:31 Мизантрóп написав: MASolomko написав: Где-то читал, как один получил карту с моно и при попытке снять с кредитных средств кэш получил обнуление кредитного лимита. Здесь 62к ушли чисто и быстро, при чём распространенный сценарий: вход с другого устройства и сразу же перевод средств. Где-то читал, как один получил карту с моно и при попытке снять с кредитных средств кэш получил обнуление кредитного лимита. Здесь 62к ушли чисто и быстро, при чём распространенный сценарий: вход с другого устройства и сразу же перевод средств. где-то мож и писАли.Лично мне с нового устройства ни открыть депо,ни пополнение этой карты,ни перевод с этой не дало,пока по мылу пришедшее добро на работу с новым устройством не дал.Дело было в первых числах ноября. где-то мож и писАли.Лично мне с нового устройства ни открыть депо,ни пополнение этой карты,ни перевод с этой не дало,пока по мылу пришедшее добро на работу с новым устройством не дал.Дело было в первых числах ноября.

Так по описанию в той истории они как раз дали добро из мейла. Правда, говорят, что нажимали не "разрешить", а "заблокировать". Если мошенники взялись качественно, с подделкой СМС и писем, то можно, конечно, сделать и так, чтобы обе ссылки вели на "разрешить". Кстати, это очередной косяк. Не нужно пользователю ничего давать "заблокировать". Блокироваться должно само при подозрении, и кнопка должна быть одна: "это я, и тут всё хорошо". А если "не я", то уже всё заблокировано, и обратитесь в службу поддержки. Так по описанию в той истории они как раз дали добро из мейла. Правда, говорят, что нажимали не "разрешить", а "заблокировать". Если мошенники взялись качественно, с подделкой СМС и писем, то можно, конечно, сделать и так, чтобы обе ссылки вели на "разрешить". Кстати, это очередной косяк. Не нужно пользователю ничего давать "заблокировать". Блокироваться должно само при подозрении, и кнопка должна быть одна: "это я, и тут всё хорошо". А если "не я", то уже всё заблокировано, и обратитесь в службу поддержки. M-Audio Повідомлень: 1382 З нами з: 23.03.11 Подякував: 229 раз. Подякували: 235 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 лис, 2018 18:41 Могли на каком-то 4pda залить кастом прошивку с трояном и ждать клинта Моно...

Всегда только стоковую использую, пусть даже на английском. Vint Повідомлень: 917 З нами з: 14.07.08 Подякував: 24 раз. Подякували: 157 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 лис, 2018 18:42 Re: Monobank Металева карта буде з красивим номером? Кочевник Повідомлень: 564 З нами з: 16.02.17 Подякував: 96 раз. Подякували: 29 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 лис, 2018 18:46 M-Audio написав: Мизантрóп написав: MASolomko написав: Где-то читал, как один получил карту с моно и при попытке снять с кредитных средств кэш получил обнуление кредитного лимита. Здесь 62к ушли чисто и быстро, при чём распространенный сценарий: вход с другого устройства и сразу же перевод средств. Где-то читал, как один получил карту с моно и при попытке снять с кредитных средств кэш получил обнуление кредитного лимита. Здесь 62к ушли чисто и быстро, при чём распространенный сценарий: вход с другого устройства и сразу же перевод средств. где-то мож и писАли.Лично мне с нового устройства ни открыть депо,ни пополнение этой карты,ни перевод с этой не дало,пока по мылу пришедшее добро на работу с новым устройством не дал.Дело было в первых числах ноября. где-то мож и писАли.Лично мне с нового устройства ни открыть депо,ни пополнение этой карты,ни перевод с этой не дало,пока по мылу пришедшее добро на работу с новым устройством не дал.Дело было в первых числах ноября.

Так по описанию в той истории они как раз дали добро из мейла. Правда, говорят, что нажимали не "разрешить", а "заблокировать". Если мошенники взялись качественно, с подделкой СМС и писем, то можно, конечно, сделать и так, чтобы обе ссылки вели на "разрешить". Кстати, это очередной косяк. Не нужно пользователю ничего давать "заблокировать". Блокироваться должно само при подозрении, и кнопка должна быть одна: "это я, и тут всё хорошо". А если "не я", то уже всё заблокировано, и обратитесь в службу поддержки. Так по описанию в той истории они как раз дали добро из мейла. Правда, говорят, что нажимали не "разрешить", а "заблокировать". Если мошенники взялись качественно, с подделкой СМС и писем, то можно, конечно, сделать и так, чтобы обе ссылки вели на "разрешить". Кстати, это очередной косяк. Не нужно пользователю ничего давать "заблокировать". Блокироваться должно само при подозрении, и кнопка должна быть одна: "это я, и тут всё хорошо". А если "не я", то уже всё заблокировано, и обратитесь в службу поддержки.

Угу. И кому ты шо докажешь? Привату или Моне? По их логам, которые они какие угодно нарисуют? И которые ни один серьезный эксперт не признает, т.к. у них архитектура шаровая и никем непризнанная. У них ведь они одни умные, а все остальные лохи и недоумки. Только чего-то их школьники ломали, а других нет. Ну маркетологи, одно слово. Плюс купленный днепровский суд. Был, щас не знаю.



Наивный, но все еще надеюсь на киберполицию. Ну хочется мне, т.к. надежда умирает последней Угу. И кому ты шо докажешь? Привату или Моне? По их логам, которые они какие угодно нарисуют? И которые ни один серьезный эксперт не признает, т.к. у них архитектура шаровая и никем непризнанная. У них ведь они одни умные, а все остальные лохи и недоумки. Только чего-то их школьники ломали, а других нет. Ну маркетологи, одно слово. Плюс купленный днепровский суд. Был, щас не знаю.Наивный, но все еще надеюсь на киберполицию. Ну хочется мне, т.к. надежда умирает последней newbie Повідомлень: 5835 З нами з: 22.06.15 Подякував: 13 раз. Подякували: 526 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 лис, 2018 19:01 FOXes написав: За дві транзакції злочинці 31 жовтня вкрали 62 тисячі кредитних коштів, однак, поки ні в банку, ні в поліції не змогли допомогти повернути гроші, розповів подробиці потерпілий

https://www.obozrevatel.com/ukr/economics/business-and-finance/znyali-62-tis-grn-telefonni-shahrai-spritno-obchistili-rahunok-blogera-v-populyarnomu-banku.htm За дві транзакції злочинці 31 жовтня вкрали 62 тисячі кредитних коштів, однак, поки ні в банку, ні в поліції не змогли допомогти повернути гроші, розповів подробиці потерпілий



Данная тема обсуждалась на фейсбуке.



Гороховский упорно просил этого "мужа" дать разрешение на опубликование записи звонка жены в колл центр, где она якобы говорила одно, а в полиции совсем другое.

Муж отморозился.

Комментаторы в ФБ почти единогласно пришли к выводу - женщина сама напортачила.

В дополнение Вайбер сообщения с грамматическими ошибками.

Ну б*** жеж.

Вот и все дела. Данная тема обсуждалась на фейсбуке.Гороховский упорно просил этого "мужа" дать разрешение на опубликование записи звонка жены в колл центр, где она якобы говорила одно, а в полиции совсем другое.Муж отморозился.Комментаторы в ФБ почти единогласно пришли к выводу - женщина сама напортачила.В дополнение Вайбер сообщения с грамматическими ошибками.Ну б*** жеж.Вот и все дела. justit Повідомлень: 4799 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1430 раз. Подякували: 344 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1028102910301031 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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