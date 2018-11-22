MASolomko написав:Где-то читал, как один получил карту с моно и при попытке снять с кредитных средств кэш получил обнуление кредитного лимита. Здесь 62к ушли чисто и быстро, при чём распространенный сценарий: вход с другого устройства и сразу же перевод средств.
где-то мож и писАли.Лично мне с нового устройства ни открыть депо,ни пополнение этой карты,ни перевод с этой не дало,пока по мылу пришедшее добро на работу с новым устройством не дал.Дело было в первых числах ноября.
Так по описанию в той истории они как раз дали добро из мейла. Правда, говорят, что нажимали не "разрешить", а "заблокировать". Если мошенники взялись качественно, с подделкой СМС и писем, то можно, конечно, сделать и так, чтобы обе ссылки вели на "разрешить". Кстати, это очередной косяк. Не нужно пользователю ничего давать "заблокировать". Блокироваться должно само при подозрении, и кнопка должна быть одна: "это я, и тут всё хорошо". А если "не я", то уже всё заблокировано, и обратитесь в службу поддержки.
MASolomko написав:Где-то читал, как один получил карту с моно и при попытке снять с кредитных средств кэш получил обнуление кредитного лимита. Здесь 62к ушли чисто и быстро, при чём распространенный сценарий: вход с другого устройства и сразу же перевод средств.
где-то мож и писАли.Лично мне с нового устройства ни открыть депо,ни пополнение этой карты,ни перевод с этой не дало,пока по мылу пришедшее добро на работу с новым устройством не дал.Дело было в первых числах ноября.
Так по описанию в той истории они как раз дали добро из мейла. Правда, говорят, что нажимали не "разрешить", а "заблокировать". Если мошенники взялись качественно, с подделкой СМС и писем, то можно, конечно, сделать и так, чтобы обе ссылки вели на "разрешить". Кстати, это очередной косяк. Не нужно пользователю ничего давать "заблокировать". Блокироваться должно само при подозрении, и кнопка должна быть одна: "это я, и тут всё хорошо". А если "не я", то уже всё заблокировано, и обратитесь в службу поддержки.
Угу. И кому ты шо докажешь? Привату или Моне? По их логам, которые они какие угодно нарисуют? И которые ни один серьезный эксперт не признает, т.к. у них архитектура шаровая и никем непризнанная. У них ведь они одни умные, а все остальные лохи и недоумки. Только чего-то их школьники ломали, а других нет. Ну маркетологи, одно слово. Плюс купленный днепровский суд. Был, щас не знаю.
Наивный, но все еще надеюсь на киберполицию. Ну хочется мне, т.к. надежда умирает последней
Гороховский упорно просил этого "мужа" дать разрешение на опубликование записи звонка жены в колл центр, где она якобы говорила одно, а в полиции совсем другое. Муж отморозился. Комментаторы в ФБ почти единогласно пришли к выводу - женщина сама напортачила. В дополнение Вайбер сообщения с грамматическими ошибками. Ну б*** жеж. Вот и все дела.