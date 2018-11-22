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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1028102910301031
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 18:31

  Мизантрóп написав:
  MASolomko написав:Где-то читал, как один получил карту с моно и при попытке снять с кредитных средств кэш получил обнуление кредитного лимита. Здесь 62к ушли чисто и быстро, при чём распространенный сценарий: вход с другого устройства и сразу же перевод средств.
где-то мож и писАли.Лично мне с нового устройства ни открыть депо,ни пополнение этой карты,ни перевод с этой не дало,пока по мылу пришедшее добро на работу с новым устройством не дал.Дело было в первых числах ноября.

Так по описанию в той истории они как раз дали добро из мейла. Правда, говорят, что нажимали не "разрешить", а "заблокировать". Если мошенники взялись качественно, с подделкой СМС и писем, то можно, конечно, сделать и так, чтобы обе ссылки вели на "разрешить". Кстати, это очередной косяк. Не нужно пользователю ничего давать "заблокировать". Блокироваться должно само при подозрении, и кнопка должна быть одна: "это я, и тут всё хорошо". А если "не я", то уже всё заблокировано, и обратитесь в службу поддержки.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 18:41

Могли на каком-то 4pda залить кастом прошивку с трояном и ждать клинта Моно...
Всегда только стоковую использую, пусть даже на английском.
Vint
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 18:42

Re: Monobank

Металева карта буде з красивим номером?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 18:46

  M-Audio написав:
  Мизантрóп написав:
  MASolomko написав:Где-то читал, как один получил карту с моно и при попытке снять с кредитных средств кэш получил обнуление кредитного лимита. Здесь 62к ушли чисто и быстро, при чём распространенный сценарий: вход с другого устройства и сразу же перевод средств.
где-то мож и писАли.Лично мне с нового устройства ни открыть депо,ни пополнение этой карты,ни перевод с этой не дало,пока по мылу пришедшее добро на работу с новым устройством не дал.Дело было в первых числах ноября.

Так по описанию в той истории они как раз дали добро из мейла. Правда, говорят, что нажимали не "разрешить", а "заблокировать". Если мошенники взялись качественно, с подделкой СМС и писем, то можно, конечно, сделать и так, чтобы обе ссылки вели на "разрешить". Кстати, это очередной косяк. Не нужно пользователю ничего давать "заблокировать". Блокироваться должно само при подозрении, и кнопка должна быть одна: "это я, и тут всё хорошо". А если "не я", то уже всё заблокировано, и обратитесь в службу поддержки.

Угу. И кому ты шо докажешь? Привату или Моне? По их логам, которые они какие угодно нарисуют? И которые ни один серьезный эксперт не признает, т.к. у них архитектура шаровая и никем непризнанная. У них ведь они одни умные, а все остальные лохи и недоумки. Только чего-то их школьники ломали, а других нет. Ну маркетологи, одно слово. Плюс купленный днепровский суд. Был, щас не знаю.

Наивный, но все еще надеюсь на киберполицию. Ну хочется мне, т.к. надежда умирает последней :)
newbie
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 19:01

  FOXes написав:За дві транзакції злочинці 31 жовтня вкрали 62 тисячі кредитних коштів, однак, поки ні в банку, ні в поліції не змогли допомогти повернути гроші, розповів подробиці потерпілий :!:
https://www.obozrevatel.com/ukr/economics/business-and-finance/znyali-62-tis-grn-telefonni-shahrai-spritno-obchistili-rahunok-blogera-v-populyarnomu-banku.htm


Данная тема обсуждалась на фейсбуке.

Гороховский упорно просил этого "мужа" дать разрешение на опубликование записи звонка жены в колл центр, где она якобы говорила одно, а в полиции совсем другое.
Муж отморозился.
Комментаторы в ФБ почти единогласно пришли к выводу - женщина сама напортачила.
В дополнение Вайбер сообщения с грамматическими ошибками.
Ну б*** жеж.
Вот и все дела.
justit
 
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  #<1 ... 1028102910301031
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