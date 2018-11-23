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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1029103010311032> Додано: П'ят 23 лис, 2018 18:31 Мизантрóп написав: MASolomko написав: Где-то читал, как один получил карту с моно и при попытке снять с кредитных средств кэш получил обнуление кредитного лимита. Здесь 62к ушли чисто и быстро, при чём распространенный сценарий: вход с другого устройства и сразу же перевод средств. Где-то читал, как один получил карту с моно и при попытке снять с кредитных средств кэш получил обнуление кредитного лимита. Здесь 62к ушли чисто и быстро, при чём распространенный сценарий: вход с другого устройства и сразу же перевод средств. где-то мож и писАли.Лично мне с нового устройства ни открыть депо,ни пополнение этой карты,ни перевод с этой не дало,пока по мылу пришедшее добро на работу с новым устройством не дал.Дело было в первых числах ноября. где-то мож и писАли.Лично мне с нового устройства ни открыть депо,ни пополнение этой карты,ни перевод с этой не дало,пока по мылу пришедшее добро на работу с новым устройством не дал.Дело было в первых числах ноября.

Так по описанию в той истории они как раз дали добро из мейла. Правда, говорят, что нажимали не "разрешить", а "заблокировать". Если мошенники взялись качественно, с подделкой СМС и писем, то можно, конечно, сделать и так, чтобы обе ссылки вели на "разрешить". Кстати, это очередной косяк. Не нужно пользователю ничего давать "заблокировать". Блокироваться должно само при подозрении, и кнопка должна быть одна: "это я, и тут всё хорошо". А если "не я", то уже всё заблокировано, и обратитесь в службу поддержки. Так по описанию в той истории они как раз дали добро из мейла. Правда, говорят, что нажимали не "разрешить", а "заблокировать". Если мошенники взялись качественно, с подделкой СМС и писем, то можно, конечно, сделать и так, чтобы обе ссылки вели на "разрешить". Кстати, это очередной косяк. Не нужно пользователю ничего давать "заблокировать". Блокироваться должно само при подозрении, и кнопка должна быть одна: "это я, и тут всё хорошо". А если "не я", то уже всё заблокировано, и обратитесь в службу поддержки. M-Audio Повідомлень: 1382 З нами з: 23.03.11 Подякував: 229 раз. Подякували: 235 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 лис, 2018 18:41 Могли на каком-то 4pda залить кастом прошивку с трояном и ждать клинта Моно...

Всегда только стоковую использую, пусть даже на английском. Vint Повідомлень: 917 З нами з: 14.07.08 Подякував: 24 раз. Подякували: 157 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 лис, 2018 18:42 Re: Monobank Металева карта буде з красивим номером? Кочевник Повідомлень: 564 З нами з: 16.02.17 Подякував: 96 раз. Подякували: 29 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 лис, 2018 18:46 M-Audio написав: Мизантрóп написав: MASolomko написав: Где-то читал, как один получил карту с моно и при попытке снять с кредитных средств кэш получил обнуление кредитного лимита. Здесь 62к ушли чисто и быстро, при чём распространенный сценарий: вход с другого устройства и сразу же перевод средств. Где-то читал, как один получил карту с моно и при попытке снять с кредитных средств кэш получил обнуление кредитного лимита. Здесь 62к ушли чисто и быстро, при чём распространенный сценарий: вход с другого устройства и сразу же перевод средств. где-то мож и писАли.Лично мне с нового устройства ни открыть депо,ни пополнение этой карты,ни перевод с этой не дало,пока по мылу пришедшее добро на работу с новым устройством не дал.Дело было в первых числах ноября. где-то мож и писАли.Лично мне с нового устройства ни открыть депо,ни пополнение этой карты,ни перевод с этой не дало,пока по мылу пришедшее добро на работу с новым устройством не дал.Дело было в первых числах ноября.

Так по описанию в той истории они как раз дали добро из мейла. Правда, говорят, что нажимали не "разрешить", а "заблокировать". Если мошенники взялись качественно, с подделкой СМС и писем, то можно, конечно, сделать и так, чтобы обе ссылки вели на "разрешить". Кстати, это очередной косяк. Не нужно пользователю ничего давать "заблокировать". Блокироваться должно само при подозрении, и кнопка должна быть одна: "это я, и тут всё хорошо". А если "не я", то уже всё заблокировано, и обратитесь в службу поддержки. Так по описанию в той истории они как раз дали добро из мейла. Правда, говорят, что нажимали не "разрешить", а "заблокировать". Если мошенники взялись качественно, с подделкой СМС и писем, то можно, конечно, сделать и так, чтобы обе ссылки вели на "разрешить". Кстати, это очередной косяк. Не нужно пользователю ничего давать "заблокировать". Блокироваться должно само при подозрении, и кнопка должна быть одна: "это я, и тут всё хорошо". А если "не я", то уже всё заблокировано, и обратитесь в службу поддержки.

Угу. И кому ты шо докажешь? Привату или Моне? По их логам, которые они какие угодно нарисуют? И которые ни один серьезный эксперт не признает, т.к. у них архитектура шаровая и никем непризнанная. У них ведь они одни умные, а все остальные лохи и недоумки. Только чего-то их школьники ломали, а других нет. Ну маркетологи, одно слово. Плюс купленный днепровский суд. Был, щас не знаю.



Наивный, но все еще надеюсь на киберполицию. Ну хочется мне, т.к. надежда умирает последней Угу. И кому ты шо докажешь? Привату или Моне? По их логам, которые они какие угодно нарисуют? И которые ни один серьезный эксперт не признает, т.к. у них архитектура шаровая и никем непризнанная. У них ведь они одни умные, а все остальные лохи и недоумки. Только чего-то их школьники ломали, а других нет. Ну маркетологи, одно слово. Плюс купленный днепровский суд. Был, щас не знаю.Наивный, но все еще надеюсь на киберполицию. Ну хочется мне, т.к. надежда умирает последней newbie Повідомлень: 5838 З нами з: 22.06.15 Подякував: 13 раз. Подякували: 526 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 лис, 2018 19:01 FOXes написав: За дві транзакції злочинці 31 жовтня вкрали 62 тисячі кредитних коштів, однак, поки ні в банку, ні в поліції не змогли допомогти повернути гроші, розповів подробиці потерпілий

https://www.obozrevatel.com/ukr/economics/business-and-finance/znyali-62-tis-grn-telefonni-shahrai-spritno-obchistili-rahunok-blogera-v-populyarnomu-banku.htm За дві транзакції злочинці 31 жовтня вкрали 62 тисячі кредитних коштів, однак, поки ні в банку, ні в поліції не змогли допомогти повернути гроші, розповів подробиці потерпілий



Данная тема обсуждалась на фейсбуке.



Гороховский упорно просил этого "мужа" дать разрешение на опубликование записи звонка жены в колл центр, где она якобы говорила одно, а в полиции совсем другое.

Муж отморозился.

Комментаторы в ФБ почти единогласно пришли к выводу - женщина сама напортачила.

В дополнение Вайбер сообщения с грамматическими ошибками.

Ну б*** жеж.

Вот и все дела. Данная тема обсуждалась на фейсбуке.Гороховский упорно просил этого "мужа" дать разрешение на опубликование записи звонка жены в колл центр, где она якобы говорила одно, а в полиции совсем другое.Муж отморозился.Комментаторы в ФБ почти единогласно пришли к выводу - женщина сама напортачила.В дополнение Вайбер сообщения с грамматическими ошибками.Ну б*** жеж.Вот и все дела. justit Повідомлень: 4799 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1430 раз. Подякували: 344 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 лис, 2018 21:55 justit написав: Гороховский упорно просил этого "мужа" дать разрешение на опубликование записи звонка жены в колл центр, где она якобы говорила одно, а в полиции совсем другое.

Муж отморозился.

Комментаторы в ФБ почти единогласно пришли к выводу - женщина сама напортачила.

В дополнение Вайбер сообщения с грамматическими ошибками.

Ну б*** жеж.

Вот и все дела. Гороховский упорно просил этого "мужа" дать разрешение на опубликование записи звонка жены в колл центр, где она якобы говорила одно, а в полиции совсем другое.Муж отморозился.Комментаторы в ФБ почти единогласно пришли к выводу - женщина сама напортачила.В дополнение Вайбер сообщения с грамматическими ошибками.Ну б*** жеж.Вот и все дела.

Что это меняет. По карте только один лимит - на интернет-платежи, но он меняется та-там! прямо в интернете. К тому же, упомянутый лимит не действует на переводы в интернете через апликуху самого монобанка.

Других лимитов вообще нет. Что это меняет. По карте только один лимит - на интернет-платежи, но он меняется та-там! прямо в интернете. К тому же, упомянутый лимит не действует на переводы в интернете через апликуху самого монобанка.Других лимитов вообще нет. Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM

Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ. wig

Повідомлень: 3629 З нами з: 06.01.12 Подякував: 56 раз. Подякували: 219 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 лис, 2018 22:18 justit написав: Ну б*** жеж. Ну б*** жеж.

Вы свою жену или родственницу, когла она попадет в аналогичную ситуацию так же будете называть?



Почему мы должны верить торгашу Гороховскому и недопрограммеру Дубилету, переквалифицировавшемуся в маркетолога? Чем они заслужили наше доверие? Тем, что вместе со своими подельниками взули полстраны на 200 лярдов гривен, а теперь мы все должны за это отдуваться? Или тем, что Приват был очень крутой, в т.ч. технологически? При том, что каждые 3 дня в нем падали базы, клиенты не знали, где их деньги, зампреды были вынуждены сами писать себе sql-запросы, а после банкротства Д.Дубилет, имевший, кстати, годовой бюджет 2 миллиарда гривен, с умным видом заключил, что бывший ИТ-шник Шлапак (пришедший на эту огромнейшую дыру) не может быть председателем, т.к. не знает что такое API? Может Д.Дубилет нам бы здесь рассказал, что такое API? Посмелись бы.



По инциденту допускаю, что женщина что-то сделала неправильно. Но инфу о них (о тех, у кого есть деньги) кто слил? Технологические секреты о том, как это можно было сделать, откуда утекли? Не удивлюсь, что мошенники, если их найдут, окажутся бывшими (а может и действующими) работниками Дубилета.



Ладно, может я на честнейших Гороховского и Дубилета навожу понапраслину. А пострадавшие были мошенниками и деньги перевели своему сообщнику. Но это же очень просто раскрывается. Быстренько вычисляется, куда и кому они ушли. Безопасники связываются, берут получателя за жабры, объясняют ему, что сядет, если не сдаст сообщников. Если окажется, что никакого сговора не было, то деньги возвращаются пострадавшим и все довольны. Банк - тем, что продемонстрировал свою клиентоориентированность, надежность и безопасность. Клиенты - тем, что выбрали такой классный банк.



Я, конечно, идеализирую, но где-то так должно быть, тем более в таком самом классном банке. У которого правда, кажись, нет лицензии НБУ. Но это фигня (зачем она нужна), тут нет никакого мошенничества. Тьфу ты, хотел сказать маркетинга. Я так распинаюсь потому, что за бугром, в т.ч. наши бывшие люди, лежа на пляже (на берегу океана) не бьются в истерике и не глотают валидол, когда видят СМС-ку о том, что в каком-то, скажем, турецком отеле вороватый ресепшен списывает у них деньги. Они, ни капельки не волнуясь, звонят в банк и говорят: "Я этого не делал". И всё. Банк отвечает: "Хорошо. Деньги будут у Вас завтра. Новая карта через 3 дня".



И не нужно связываться ни с какими ИТ или финансовыми директорами,выслушивать от них вздорные обвинения. В чем? Что поверили такому недобанку, обманывающему клиентов и не способному выполнять свои обещания? Кого они там дальше собираются окучивать, ВИПов, со своим чугунным банком? Ну на здоровье. Может нарвутся на тех, кто сумеет за себя постоять Вы свою жену или родственницу, когла она попадет в аналогичную ситуацию так же будете называть?Почему мы должны верить торгашу Гороховскому и недопрограммеру Дубилету, переквалифицировавшемуся в маркетолога? Чем они заслужили наше доверие? Тем, что вместе со своими подельниками взули полстраны на 200 лярдов гривен, а теперь мы все должны за это отдуваться? Или тем, что Приват был очень крутой, в т.ч. технологически? При том, что каждые 3 дня в нем падали базы, клиенты не знали, где их деньги, зампреды были вынуждены сами писать себе sql-запросы, а после банкротства Д.Дубилет, имевший, кстати, годовой бюджет 2 миллиарда гривен, с умным видом заключил, что бывший ИТ-шник Шлапак (пришедший на эту огромнейшую дыру) не может быть председателем, т.к. не знает что такое API? Может Д.Дубилет нам бы здесь рассказал, что такое API? Посмелись бы.По инциденту допускаю, что женщина что-то сделала неправильно. Но инфу о них (о тех, у кого есть деньги) кто слил? Технологические секреты о том, как это можно было сделать, откуда утекли? Не удивлюсь, что мошенники, если их найдут, окажутся бывшими (а может и действующими) работниками Дубилета.Ладно, может я на честнейших Гороховского и Дубилета навожу понапраслину. А пострадавшие были мошенниками и деньги перевели своему сообщнику. Но это же очень просто раскрывается. Быстренько вычисляется, куда и кому они ушли. Безопасники связываются, берут получателя за жабры, объясняют ему, что сядет, если не сдаст сообщников. Если окажется, что никакого сговора не было, то деньги возвращаются пострадавшим и все довольны. Банк - тем, что продемонстрировал свою клиентоориентированность, надежность и безопасность. Клиенты - тем, что выбрали такой классный банк.Я, конечно, идеализирую, но где-то так должно быть, тем более в таком самом классном банке. У которого правда, кажись, нет лицензии НБУ. Но это фигня (зачем она нужна), тут нет никакого мошенничества. Тьфу ты, хотел сказать маркетинга. Я так распинаюсь потому, что за бугром, в т.ч. наши бывшие люди, лежа на пляже (на берегу океана) не бьются в истерике и не глотают валидол, когда видят СМС-ку о том, что в каком-то, скажем, турецком отеле вороватый ресепшен списывает у них деньги. Они, ни капельки не волнуясь, звонят в банк и говорят: "Я этого не делал". И всё. Банк отвечает: "Хорошо. Деньги будут у Вас завтра. Новая карта через 3 дня".И не нужно связываться ни с какими ИТ или финансовыми директорами,выслушивать от них вздорные обвинения. В чем? Что поверили такому недобанку, обманывающему клиентов и не способному выполнять свои обещания? Кого они там дальше собираются окучивать, ВИПов, со своим чугунным банком? Ну на здоровье. Может нарвутся на тех, кто сумеет за себя постоять Востаннє редагувалось newbie в П'ят 23 лис, 2018 22:40, всього редагувалось 2 разів. newbie Повідомлень: 5838 З нами з: 22.06.15 Подякував: 13 раз. Подякували: 526 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 лис, 2018 22:22 wig написав: Что это меняет. По карте только один лимит - на интернет-платежи, но он меняется та-там! прямо в интернете. К тому же, упомянутый лимит не действует на переводы в интернете через апликуху самого монобанка.

Других лимитов вообще нет. Что это меняет. По карте только один лимит - на интернет-платежи, но он меняется та-там! прямо в интернете. К тому же, упомянутый лимит не действует на переводы в интернете через апликуху самого монобанка.Других лимитов вообще нет.

Клиентам обещают невесть что. При том, что самого главного, т.е. безопасности, нет. И помощи клиентам в сложных ситуациях. Зато потом, наверное, смеются, вот лохи, купились. Маркетологи, блин. Клиентам обещают невесть что. При том, что самого главного, т.е. безопасности, нет. И помощи клиентам в сложных ситуациях. Зато потом, наверное, смеются, вот лохи, купились. Маркетологи, блин. newbie Повідомлень: 5838 З нами з: 22.06.15 Подякував: 13 раз. Подякували: 526 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 лис, 2018 22:23 Re: Monobank wig написав: Что это меняет. По карте только один лимит - на интернет-платежи, но он меняется та-там! прямо в интернете. К тому же, упомянутый лимит не действует на переводы в интернете через апликуху самого монобанка.

Других лимитов вообще нет. Что это меняет. По карте только один лимит - на интернет-платежи, но он меняется та-там! прямо в интернете. К тому же, упомянутый лимит не действует на переводы в интернете через апликуху самого монобанка.Других лимитов вообще нет.

Мені видається, що питання принципове способу проникнення злодіїв в оселю принципове: якщо жертва сама їх впустила - це одне, а якщо бронедвері виявилися китайським ДВП - це зовсім інше. Ви яке вирішення свого питання по лімітах пропонуєте: зміна виключно через письмову заяву у відділенні? Мені видається, що питання принципове способу проникнення злодіїв в оселю принципове: якщо жертва сама їх впустила - це одне, а якщо бронедвері виявилися китайським ДВП - це зовсім інше. Ви яке вирішення свого питання по лімітах пропонуєте: зміна виключно через письмову заяву у відділенні? Клуб анонімних диванних аналітиків. klug Повідомлень: 2661 З нами з: 18.08.14 Подякував: 160 раз. Подякували: 350 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 лис, 2018 22:36 klug написав: Мені видається, що питання принципове способу проникнення злодіїв в оселю принципове: якщо жертва сама їх впустила - це одне, а якщо бронедвері виявилися китайським ДВП - це зовсім інше. Ви яке вирішення свого питання по лімітах пропонуєте: зміна виключно через письмову заяву у відділенні? Мені видається, що питання принципове способу проникнення злодіїв в оселю принципове: якщо жертва сама їх впустила - це одне, а якщо бронедвері виявилися китайським ДВП - це зовсім інше. Ви яке вирішення свого питання по лімітах пропонуєте: зміна виключно через письмову заяву у відділенні?

Приниципово р2р-переводы должны возвращаться по первому требованию отправителя (безотносительно причины - ошибся, обманули, с ума сошел и т.д.). Они внедрялись с таким принципиальным условием и вовсе не для платежей, а для переводов между близкими или родными людьми. Пусть научатся выполнять это требование МПС и тогда называют себя крутым банком.



Если Вы открыли двери грабителям, не зная, кто они такие, то уже только Вы виноваты? Полиции можно не приезжать? Но за что мы тогда платим им деньги? Уже не нужно сочуствовать пострадавшим, можно злорадствовать, обзывать их матом и т.д.? Приниципово р2р-переводы должны возвращаться по первому требованию отправителя (безотносительно причины - ошибся, обманули, с ума сошел и т.д.). Они внедрялись с таким принципиальным условием и вовсе не для платежей, а для переводов между близкими или родными людьми. Пусть научатся выполнять это требование МПС и тогда называют себя крутым банком.Если Вы открыли двери грабителям, не зная, кто они такие, то уже только Вы виноваты? Полиции можно не приезжать? Но за что мы тогда платим им деньги? Уже не нужно сочуствовать пострадавшим, можно злорадствовать, обзывать их матом и т.д.? newbie Повідомлень: 5838 З нами з: 22.06.15 Подякував: 13 раз. Подякували: 526 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1029103010311032> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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