Навряд, баланс не тойchipmunk написав:Ця металева карта як сюрикен буде працювати?
Але можна заточити
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 лис, 2018 22:52
Re: Monobank
Навряд, баланс не той
Але можна заточити
Додано: П'ят 23 лис, 2018 22:56
А она разве в ножик не раскладывается?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 23 лис, 2018 23:04
По рассрочке - ежемесячное списание с кредитных без комиссии? Или как в привате?
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