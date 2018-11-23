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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1029103010311032
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 22:52

Re: Monobank

chipmunk написав:Ця металева карта як сюрикен буде працювати?
Навряд, баланс не той
Але можна заточити
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 22:56

  Faceless написав:
chipmunk написав:Ця металева карта як сюрикен буде працювати?
Навряд, баланс не той
Але можна заточити

А она разве в ножик не раскладывается? :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 23:04

По рассрочке - ежемесячное списание с кредитных без комиссии? Или как в привате?
  BBC написав:
  maxim2014 написав:
BBC написав:При рассрочке комиссия 1,9% начиная со следующего месяца?
Минимальный срок 3 месяца и кеш-бек в черную пятницу 2%?

Кто-то уже считал есть ли смысл в такой рассрочке?

Лимит кешбека наверное ж все-равно будет 500 грн за месяц?

Выгоднее чем Альфа, но нельзя досрочно погасить. Я раби теста планирую испытать на себе на 3 месяца.
P.S. Альфа исправилась, на ЧП предлагает акцию с 1% рассрочкой.
dr_morgenstern
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