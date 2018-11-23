Додано: Суб 24 лис, 2018 00:10

klug написав: Я нікого не обзивав Я нікого не обзивав

Вибачте, а де ви побачили, що я стверджував, що це Ви обзивали? Я просто запитував, це нормально так відзиватись про постраждалих (і не тільки постраждалих) жінок? Якщо Ви це віднесли на свій рахунок, то ще раз вибачте, я зовсім не мав цього на увазі.На мене можете наїжджати скільки завгодно, оскільки я, дійсно, занадто розпереживався і занадто багато напатякав через цей випадок. Постраждалі багато в чому самі винуваті. Ніхто їх силоміць не тягнув у цей банк і не примушував тримати стільки грошей на його картах. Молоді, ще зароблять, зате буде їм наука.І я зовсім не проти хайтеків, але хочеться щоб з ними всім було добре, без таких прикрих випадків. Ну от такий я ідеаліст. Ще раз прошу вибачення, якщо чимось Вас зачіпив.