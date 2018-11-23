Навряд, баланс не тойchipmunk написав:Ця металева карта як сюрикен буде працювати?
Але можна заточити
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 лис, 2018 22:52
Re: Monobank
Навряд, баланс не той
Але можна заточити
Додано: П'ят 23 лис, 2018 22:56
А она разве в ножик не раскладывается?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 23 лис, 2018 23:04
По рассрочке - ежемесячное списание с кредитных без комиссии? Или как в привате?
Додано: П'ят 23 лис, 2018 23:20
Я нікого не обзивав, прошу стримувати політ свого осіннього загострення. Я відповідав не на ваш пост, а на пост іншого форумчанина, тому ви могли не повторювати у 5-те свою надцінну думку, ваша позиція була зрозуміла з першого посту, а от така несподівана ваша розконсервація наводить на певні думки.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Суб 24 лис, 2018 00:10
Вибачте, а де ви побачили, що я стверджував, що це Ви обзивали? Я просто запитував, це нормально так відзиватись про постраждалих (і не тільки постраждалих) жінок? Якщо Ви це віднесли на свій рахунок, то ще раз вибачте, я зовсім не мав цього на увазі.
На мене можете наїжджати скільки завгодно, оскільки я, дійсно, занадто розпереживався і занадто багато напатякав через цей випадок. Постраждалі багато в чому самі винуваті. Ніхто їх силоміць не тягнув у цей банк і не примушував тримати стільки грошей на його картах. Молоді, ще зароблять, зате буде їм наука.
І я зовсім не проти хайтеків, але хочеться щоб з ними всім було добре, без таких прикрих випадків. Ну от такий я ідеаліст. Ще раз прошу вибачення, якщо чимось Вас зачіпив.
Додано: Суб 24 лис, 2018 00:39
Яка толерантність - так тримати.
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Додано: Суб 24 лис, 2018 00:46
Всего один простой вопрос - почему пострадавший от отстойной безопасности моно наотрез отказывается обнародовать разговор жены с поддержкой?
Ничего личного, но это и есть главный показатель того, что пострадавшая сторона не совсем вменяема.
Совершенно аналогичные риски во всех банках. Надо учится защищаться и быть настороже.
Незнание чего то не защищает от ответственности за свои действия по причине незнания.
ЗЫ: вы не муж часом ?
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