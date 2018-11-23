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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1030103110321033>
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 22:52

Re: Monobank

chipmunk написав:Ця металева карта як сюрикен буде працювати?
Навряд, баланс не той
Але можна заточити
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 22:56

  Faceless написав:
chipmunk написав:Ця металева карта як сюрикен буде працювати?
Навряд, баланс не той
Але можна заточити

А она разве в ножик не раскладывается? :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 23:04

По рассрочке - ежемесячное списание с кредитных без комиссии? Или как в привате?
  BBC написав:
  maxim2014 написав:
BBC написав:При рассрочке комиссия 1,9% начиная со следующего месяца?
Минимальный срок 3 месяца и кеш-бек в черную пятницу 2%?

Кто-то уже считал есть ли смысл в такой рассрочке?

Лимит кешбека наверное ж все-равно будет 500 грн за месяц?

Выгоднее чем Альфа, но нельзя досрочно погасить. Я раби теста планирую испытать на себе на 3 месяца.
P.S. Альфа исправилась, на ЧП предлагает акцию с 1% рассрочкой.
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 23:20

  newbie написав:
  klug написав:Мені видається, що питання принципове способу проникнення злодіїв в оселю принципове: якщо жертва сама їх впустила - це одне, а якщо бронедвері виявилися китайським ДВП - це зовсім інше. Ви яке вирішення свого питання по лімітах пропонуєте: зміна виключно через письмову заяву у відділенні?

Приниципово р2р-переводы должны возвращаться по первому требованию отправителя (безотносительно причины - ошибся, обманули, с ума сошел и т.д.). Они внедрялись с таким принципиальным условием и вовсе не для платежей, а для переводов между близкими или родными людьми. Пусть научатся выполнять это требование МПС и тогда называют себя крутым банком.

Если Вы открыли двери грабителям, не зная, кто они такие, то уже только Вы виноваты? Полиции можно не приезжать? Но за что мы тогда платим им деньги? Уже не нужно сочуствовать пострадавшим, можно злорадствовать, обзывать их матом и т.д.?

Я нікого не обзивав, прошу стримувати політ свого осіннього загострення. Я відповідав не на ваш пост, а на пост іншого форумчанина, тому ви могли не повторювати у 5-те свою надцінну думку, ваша позиція була зрозуміла з першого посту, а от така несподівана ваша розконсервація наводить на певні думки.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 00:10

  klug написав:Я нікого не обзивав

Вибачте, а де ви побачили, що я стверджував, що це Ви обзивали? Я просто запитував, це нормально так відзиватись про постраждалих (і не тільки постраждалих) жінок? Якщо Ви це віднесли на свій рахунок, то ще раз вибачте, я зовсім не мав цього на увазі.

На мене можете наїжджати скільки завгодно, оскільки я, дійсно, занадто розпереживався і занадто багато напатякав через цей випадок. Постраждалі багато в чому самі винуваті. Ніхто їх силоміць не тягнув у цей банк і не примушував тримати стільки грошей на його картах. Молоді, ще зароблять, зате буде їм наука.

І я зовсім не проти хайтеків, але хочеться щоб з ними всім було добре, без таких прикрих випадків. Ну от такий я ідеаліст. Ще раз прошу вибачення, якщо чимось Вас зачіпив.
newbie
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 00:39

Яка толерантність - так тримати. :)
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 00:46

  newbie написав:...

Всего один простой вопрос - почему пострадавший от отстойной безопасности моно наотрез отказывается обнародовать разговор жены с поддержкой?

Ничего личного, но это и есть главный показатель того, что пострадавшая сторона не совсем вменяема.

Совершенно аналогичные риски во всех банках. Надо учится защищаться и быть настороже.
Незнание чего то не защищает от ответственности за свои действия по причине незнания.

ЗЫ: вы не муж часом ? :D
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 01:17

  safonovstanislav написав:А вообще, европейские отели могут насиловать вашу карту очень долго, зная только номер и срок действия. То за парковку заблокируют деньги, то за минибар, то разблокируют, потом заблокируют это всё одной суммой. Вроде, пожил в отеле 2 ночи, а в выписке десяток операций. И хорошо, если не забудут разблокировать все блокировки, а то, было, что 37 дней висела сумма около 15 000 грн в блокировке, после встречи карты с таким отелем. По итогу всё чётко, лишнего не сняли, но -15000 лимита на месяц, тоже не очень приятно

можно ли в отелях платить налом ?
свинорыл
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 01:30

Re: Monobank

можно. нормальные при этом налом берут депозит.
makor06
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 01:34

  Vorlon написав:
  BBC написав:При рассрочке комиссия 1,9% начиная со следующего месяца?
Минимальный срок 3 месяца и кеш-бек в черную пятницу 2%?

Всё правильно :)

В чем выгода ? кроме 2% кешбека
Можете лишить меня звания свынорыла , ибо я взял рассрочку (для теста) и у меня получилось что по 1,9% за каждый платеж рассрочки ... Но сниматься деньги начинают действительно со следующего месяца . В чем выгода то ? то что рассрочка получается на месяц дольше ? Учитывая что она без % гаситься из кредитных денег в грейс период то гурбо можно добавить еще 2 месяца ?

а от Кешбека [2%] не забудьте отнять еще 19,5% налогов = 1,61%

у меня : Сума покупки 1067 грн , рассрочка 6 мес, платеж 198,11 грн\мес *6 мес = 1188,66 грн
1067 грн + ( 6 *1,9% ) = 1067 + 11,4% [это 121,63 грн] = 1188,66
комиссия 1,9% с каждого платежа !
свинорыл
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