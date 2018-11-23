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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 лис, 2018 01:46
Ясно що монобанку сильно довіряти не можна. А в вайбер чи в телефоні є функція заблокувати номер. Мені теж звонить якийсь києвський номер постійно. Блоканув і спокій.
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Додано: Суб 24 лис, 2018 01:48
dr_morgenstern написав:
По рассрочке - ежемесячное списание с кредитных без комиссии? Или как в привате?
BBC написав:
без комиссии. ограничение в 500 грн не действует. Это все есть в условиях в приложении.
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