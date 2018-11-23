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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 лис, 2018 01:46
Ясно що монобанку сильно довіряти не можна. А в вайбер чи в телефоні є функція заблокувати номер. Мені теж звонить якийсь києвський номер постійно. Блоканув і спокій.
Додано: Суб 24 лис, 2018 01:48
без комиссии. ограничение в 500 грн не действует. Это все есть в условиях в приложении.
свинорыл
Додано: Суб 24 лис, 2018 03:34
в Ощаде таких рисков нету. У меня лимиты стоят.
И в китайским банках так же.
Я предупреждал что моно и альфа опасная штука. Меня не слушают
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
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