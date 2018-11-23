Додано: Суб 24 лис, 2018 09:58

curiousobro написав: вы не муж часом ? вы не муж часом ?

Нет, просто расстроился, что и в хайтеках с безопасностью так же как и везде. Но с другой стороны никто никому ничего лучшего в этой части и не обещал. В т.ч. в последней активности Гороховского с его железным банком.Количество обвинений с моей стороны в адрес Дубилета и Гороховского, конечно, было несоразмерно данной ситуации и причиненному вреду. Просто хотелось лучше, а имеем как всегда. Спасибо klug-у что вернул меня на землю.В связи с тем, что времени там уже очень много прошло, нужно трезво (без эмоций) оценивать ситуацию. Признаю, был грех, еще раз спасибо klug-у. Значит ненапрасно чем-то зацепил его, кто бы тогда еще остановил меня?По поводу неадекватности, то сейчас от карточного мошенничества страдает очень много людей. В т.ч. профессионально занимающихся борьбой с ним и учащих других, как не стать его жертвой. Т.е. вроде адекватных. Поэтому не могу согласиться с тем, что в этом мошенничестве виноваты только клиенты, поскольку во многом его причиной являются новые технологии и их разработчики, у которых безопасность не на первом плане. Часто у них особым шиком (превозносящимся с большой помпой), ну или самым простым, является исключение ранее существовавших функций безопасноти. Например, отмена логинов или принудительная установка логинов, равных номеру телефона, как в Привате (и других банках, копирующих его).Люди восхищаются этими технологиями и применяют их, не понимая, сколько там может быть рисков и угроз. А как им учиться? Только на своих ошибках? Но хочется же как-то по-другому, например, разбирая ошибки других. И не только клиентов.По борьбе с мошенническими с р2р-переводами есть ведь и положительные примеры. Их получатели (в т.ч. обнаглевшие и никак не скрывающиеся, т.е. не меняющие номера телефонов, ip-адреса и т.д.) легко вычисляются и догоняются. При этом они по первому требованию отдают деньги (даже если уже успели что-то потратить), делают вид, что ничего не знали, т.к. не хотят идти в тюрьму. Так было и в Привате и в других банках. Но естественно не всегда и не везде. Как в Моне, и есть ли тут вообще СБ, способная на это, не знаю.