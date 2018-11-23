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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 лис, 2018 01:46
Ясно що монобанку сильно довіряти не можна. А в вайбер чи в телефоні є функція заблокувати номер. Мені теж звонить якийсь києвський номер постійно. Блоканув і спокій.
Додано: Суб 24 лис, 2018 01:48
без комиссии. ограничение в 500 грн не действует. Это все есть в условиях в приложении.
свинорыл
Додано: Суб 24 лис, 2018 03:34
в Ощаде таких рисков нету. У меня лимиты стоят.
И в китайским банках так же.
Я предупреждал что моно и альфа опасная штука. Меня не слушают
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
Додано: Суб 24 лис, 2018 08:20
А КБ стандартный по шелесной?
Там же можно выбирать: мили или КБ.
Может, там усиленное питание?
Додано: Суб 24 лис, 2018 08:59
Re: Monobank
Мені цікаво чому у мене чат з банком виглядає не так, як у потерпілої. Схоже, що вона ніколи не зверталася в підтримку.
Останнє фото моє.
Додано: Суб 24 лис, 2018 09:16
Re: Monobank
Newbie.
Я там написал " ну Б. Л. Я. Х. А. Жеж" (почему звёздочками закрылось, не знаю ,
Так что Ваш пассаж в сторону жены явно показывает уровень троллинга, и больше ничего
Все остальное "много букв"
Додано: Суб 24 лис, 2018 09:24
Шерше ля фам?
І проблема закрита?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Додано: Суб 24 лис, 2018 09:54
Re: Monobank
Тобто якби по телефону ступила не баба, а мужик, то ви його б поносили? Нетолерастно. Особливо пасаж щодо матери і сестри. Типова маніпуляшка, коли відсутні аргументи.
Додано: Суб 24 лис, 2018 09:58
Нет, просто расстроился, что и в хайтеках с безопасностью так же как и везде. Но с другой стороны никто никому ничего лучшего в этой части и не обещал. В т.ч. в последней активности Гороховского с его железным банком.
Количество обвинений с моей стороны в адрес Дубилета и Гороховского, конечно, было несоразмерно данной ситуации и причиненному вреду. Просто хотелось лучше, а имеем как всегда. Спасибо klug-у что вернул меня на землю.
В связи с тем, что времени там уже очень много прошло, нужно трезво (без эмоций) оценивать ситуацию. Признаю, был грех, еще раз спасибо klug-у. Значит ненапрасно чем-то зацепил его, кто бы тогда еще остановил меня?
По поводу неадекватности, то сейчас от карточного мошенничества страдает очень много людей. В т.ч. профессионально занимающихся борьбой с ним и учащих других, как не стать его жертвой. Т.е. вроде адекватных. Поэтому не могу согласиться с тем, что в этом мошенничестве виноваты только клиенты, поскольку во многом его причиной являются новые технологии и их разработчики, у которых безопасность не на первом плане. Часто у них особым шиком (превозносящимся с большой помпой), ну или самым простым, является исключение ранее существовавших функций безопасноти. Например, отмена логинов или принудительная установка логинов, равных номеру телефона, как в Привате (и других банках, копирующих его).
Люди восхищаются этими технологиями и применяют их, не понимая, сколько там может быть рисков и угроз. А как им учиться? Только на своих ошибках? Но хочется же как-то по-другому, например, разбирая ошибки других. И не только клиентов.
По борьбе с мошенническими с р2р-переводами есть ведь и положительные примеры. Их получатели (в т.ч. обнаглевшие и никак не скрывающиеся, т.е. не меняющие номера телефонов, ip-адреса и т.д.) легко вычисляются и догоняются. При этом они по первому требованию отдают деньги (даже если уже успели что-то потратить), делают вид, что ничего не знали, т.к. не хотят идти в тюрьму. Так было и в Привате и в других банках. Но естественно не всегда и не везде. Как в Моне, и есть ли тут вообще СБ, способная на это, не знаю.
Востаннє редагувалось newbie в Суб 24 лис, 2018 10:11, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 24 лис, 2018 10:07
Значит Вы расстроились так же как и я
Только я при этом так не выражался. И видимо ошибочно отнес эти слова на счет жертвы. Как и klug мои на свой счет. Поэтому еще раз перед всеми извиняюсь, кого непреднамеренно задел.
Наверное, это что-то нецензурное.
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