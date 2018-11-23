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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1031103210331034
Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 10:41

Re: Monobank

В принципе хоть мое любимое видео уже немного устарело, но все равно лозунг "Нiкому! Нiколи!" продолжает быть актуальным. Надо на ночь всем крутить и в качестве социальной рекламы: https://www.youtube.com/watch?v=G1J1GDNaUt8
Poleg
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 11:04

  yama написав:
  safonovstanislav написав:А вообще, европейские отели могут насиловать вашу карту очень долго, зная только номер и срок действия. То за парковку заблокируют деньги, то за минибар, то разблокируют, потом заблокируют это всё одной суммой. Вроде, пожил в отеле 2 ночи, а в выписке десяток операций. И хорошо, если не забудут разблокировать все блокировки, а то, было, что 37 дней висела сумма около 15 000 грн в блокировке, после встречи карты с таким отелем. По итогу всё чётко, лишнего не сняли, но -15000 лимита на месяц, тоже не очень приятно

можно ли в отелях платить налом ?

Можно. Но, обычно, без карты отель не забронировать.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 11:24

Re: Monobank

Народ, хто платив у Розетці картою, в яку категорію потрапляє покупка на сайті і у магазі?
frennymay
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 11:49

  frennymay написав:Народ, хто платив у Розетці картою, в яку категорію потрапляє покупка на сайті і у магазі?

там по-разному бывает даж на кассе :(
Rozetka (покупка электроники) - Бытовая Техника
Rozetka на Бандеры, 4 через кассу - Продукты и супермаркеты
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... edit#gid=0
... делайте хоть что-нибудь!
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