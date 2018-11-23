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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1031103210331034
Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 10:41

Re: Monobank

В принципе хоть мое любимое видео уже немного устарело, но все равно лозунг "Нiкому! Нiколи!" продолжает быть актуальным. Надо на ночь всем крутить и в качестве социальной рекламы: https://www.youtube.com/watch?v=G1J1GDNaUt8
Poleg
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 11:04

  yama написав:
  safonovstanislav написав:А вообще, европейские отели могут насиловать вашу карту очень долго, зная только номер и срок действия. То за парковку заблокируют деньги, то за минибар, то разблокируют, потом заблокируют это всё одной суммой. Вроде, пожил в отеле 2 ночи, а в выписке десяток операций. И хорошо, если не забудут разблокировать все блокировки, а то, было, что 37 дней висела сумма около 15 000 грн в блокировке, после встречи карты с таким отелем. По итогу всё чётко, лишнего не сняли, но -15000 лимита на месяц, тоже не очень приятно

можно ли в отелях платить налом ?

Можно. Но, обычно, без карты отель не забронировать.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 11:24

Re: Monobank

Народ, хто платив у Розетці картою, в яку категорію потрапляє покупка на сайті і у магазі?
frennymay
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 11:49

  frennymay написав:Народ, хто платив у Розетці картою, в яку категорію потрапляє покупка на сайті і у магазі?

там по-разному бывает даж на кассе :( Но кассира мона спросить на какую категорию настроен терминал, могут и ответить :)
Rozetka (покупка электроники) - Бытовая Техника
Rozetka на Бандеры, 4 через кассу - Продукты и супермаркеты
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... edit#gid=0
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 12:24

  Faceless написав:Порог входа 400 000 грн/20 000$/20 000€

Порог входа - это депо ?
А что будет после того, как депо закончится и клиент его заберёт ?
Разжалуют до обычных нищебродов с чёрной картой ?
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 12:37

  mustbe написав:
  Faceless написав:Порог входа 400 000 грн/20 000$/20 000€

Порог входа - это депо ?
А что будет после того, как депо закончится и клиент его заберёт ?
Разжалуют до обычных нищебродов с чёрной картой ?

карту аннулируют
а если потеряете карту, то перевыпуск стоит 4000грн
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 12:40

  mustbe написав:
  Faceless написав:Порог входа 400 000 грн/20 000$/20 000€

Порог входа - это депо ?
А что будет после того, как депо закончится и клиент его заберёт ?
Разжалуют до обычных нищебродов с чёрной картой ?

Без депозита поставять ежемесячные платежи в 1000 грн

И пользуйтесь, не обляпайтесь, как говорится :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 12:43

clientage Дякую за інфу і табличку))
frennymay
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 12:43

  yama написав:
  Vorlon написав:
  BBC написав:При рассрочке комиссия 1,9% начиная со следующего месяца?
Минимальный срок 3 месяца и кеш-бек в черную пятницу 2%?

Всё правильно :)

В чем выгода ? кроме 2% кешбека
Можете лишить меня звания свынорыла , ибо я взял рассрочку (для теста) и у меня получилось что по 1,9% за каждый платеж рассрочки ... Но сниматься деньги начинают действительно со следующего месяца . В чем выгода то ? то что рассрочка получается на месяц дольше ? Учитывая что она без % гаситься из кредитных денег в грейс период то гурбо можно добавить еще 2 месяца ?

а от Кешбека [2%] не забудьте отнять еще 19,5% налогов = 1,61%

у меня : Сума покупки 1067 грн , рассрочка 6 мес, платеж 198,11 грн\мес *6 мес = 1188,66 грн
1067 грн + ( 6 *1,9% ) = 1067 + 11,4% [это 121,63 грн] = 1188,66
комиссия 1,9% с каждого платежа !

Открыл для теста, что бы четко понять что к чему. 3 месяца комиссия 1,9*3-1.7=4%
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 12:46

  newbie написав:Если Вы открыли двери грабителям, не зная, кто они такие, то уже только Вы виноваты? Полиции можно не приезжать? Но за что мы тогда платим им деньги? Уже не нужно сочуствовать пострадавшим, можно злорадствовать, обзывать их матом и т.д.?

Тут сам подход ложный.
Мошенники украли вообще не деньги этих людей, из которых сейчас лепят пострадавших (терпил). Украдены деньги Универсалбанка. Вот между собой пусть бы и разбирались, а клиентов оставить в покое. Деньги они не снимали.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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