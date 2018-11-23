В принципе хоть мое любимое видео уже немного устарело, но все равно лозунг "Нiкому! Нiколи!" продолжает быть актуальным. Надо на ночь всем крутить и в качестве социальной рекламы: https://www.youtube.com/watch?v=G1J1GDNaUt8
safonovstanislav написав:А вообще, европейские отели могут насиловать вашу карту очень долго, зная только номер и срок действия. То за парковку заблокируют деньги, то за минибар, то разблокируют, потом заблокируют это всё одной суммой. Вроде, пожил в отеле 2 ночи, а в выписке десяток операций. И хорошо, если не забудут разблокировать все блокировки, а то, было, что 37 дней висела сумма около 15 000 грн в блокировке, после встречи карты с таким отелем. По итогу всё чётко, лишнего не сняли, но -15000 лимита на месяц, тоже не очень приятно
можно ли в отелях платить налом ?
Можно. Но, обычно, без карты отель не забронировать.
frennymay написав:Народ, хто платив у Розетці картою, в яку категорію потрапляє покупка на сайті і у магазі?
там по-разному бывает даж на кассе Но кассира мона спросить на какую категорию настроен терминал, могут и ответить Rozetka (покупка электроники) - Бытовая Техника Rozetka на Бандеры, 4 через кассу - Продукты и супермаркеты https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... edit#gid=0
BBC написав:При рассрочке комиссия 1,9% начиная со следующего месяца? Минимальный срок 3 месяца и кеш-бек в черную пятницу 2%?
Всё правильно
В чем выгода ? кроме 2% кешбека Можете лишить меня звания свынорыла , ибо я взял рассрочку (для теста) и у меня получилось что по 1,9% за каждый платеж рассрочки ... Но сниматься деньги начинают действительно со следующего месяца . В чем выгода то ? то что рассрочка получается на месяц дольше ? Учитывая что она без % гаситься из кредитных денег в грейс период то гурбо можно добавить еще 2 месяца ?
а от Кешбека [2%] не забудьте отнять еще 19,5% налогов = 1,61%
у меня : Сума покупки 1067 грн , рассрочка 6 мес, платеж 198,11 грн\мес *6 мес = 1188,66 грн 1067 грн + ( 6 *1,9% ) = 1067 + 11,4% [это 121,63 грн] = 1188,66 комиссия 1,9% с каждого платежа !
Открыл для теста, что бы четко понять что к чему. 3 месяца комиссия 1,9*3-1.7=4%
newbie написав:Если Вы открыли двери грабителям, не зная, кто они такие, то уже только Вы виноваты? Полиции можно не приезжать? Но за что мы тогда платим им деньги? Уже не нужно сочуствовать пострадавшим, можно злорадствовать, обзывать их матом и т.д.?
Тут сам подход ложный. Мошенники украли вообще не деньги этих людей, из которых сейчас лепят пострадавших (терпил). Украдены деньги Универсалбанка. Вот между собой пусть бы и разбирались, а клиентов оставить в покое. Деньги они не снимали.
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